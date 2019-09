Vorschau Archäologie Geschichte Kultur 4/19

Heldengeschichten

Übermenschen haben Konjunktur, ob sie nun fliegen können oder dutzende Bösewichte mit fantastischen Kräften besiegen, ob sie in einer nahen Zukunft oder in einer weit entfernten Galaxis für Ordnung sorgen. Diese Sehnsucht nach Heroen und ihren Geschichten hat eine alte, bis in die Antike zurückreichende Tradition. Sind die Helden des Trojanischen Kriegs mit denen neuerer Zeit vergleichbar, seien diese nun fiktiv oder historische Personen wie der »legendäre« Prinz Eugen, dessen Reiterstandbild das Foto zeigt? Geben Heroen Orientierung in Krisenzeiten, wie manche Sozialwissenschaftler meinen? His­toriker haben das Phänomen neu für sich entdeckt, denn die Heldenmythen der alten wie der neuzeitlichen Geschichte verraten viel über jene Kulturen, von denen sie stammen, über ihre Ängste und Ideale

Außerdem: Leidende Heroen, Es kann nur einen geben und Napoleons schatten