Vorschau Spektrum der Wissenschaft September 2020

Deutschland im Klimawandel

Viele Auswirkungen der weltweiten Klimaveränderungen spüren wir auch hier zu Lande. So treten in Mitteleuropa immer wieder Extrem­situationen auf: Dramatische Ernteverluste und Waldschäden begleiteten etwa die Trockensommer 2018 und 2019. Womit müssen wir in ­Deutschland in den kommenden Jahrzehnten rechnen? Und was können wir tun, um unsere Ökosysteme und Infrastrukturen robuster zu machen? Die neue »Spektrum«-Serie gibt einen Überblick.

Außerdem: Patente auf Leben, kosmisches Plankton und dem Mikroplastik auf der Spur