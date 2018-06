Babinski, J.: Anosognosie. In: Revue Neurologique 31, S. 365-367, 1918

Karnath, H.-O.: Anosognosie. In: Karnath, H.-O., Thier, P. (Hg.): Kognitive Neurowissenschaften. Springer, Berlin, Heidelberg, 3. Auflage 2012, S. 201-213

Vocat, R., Vuilleumier, P.: Neuroanatomy of Impaired Body Awareness in Anosognosia and Hysteria: A Multicomponent Account. In: Prigatano, P. G. (Hg.): The Study of Anosognosia. Oxford University Press 2010, S. 359-402