Gesundheit : Lebenselixier Tanz

Literaturtipp

Christensen, J. F., Chang, D.­S.: Tanzen ist die beste Medizin. Warum es uns gesünder, klüger und glücklicher macht. Rowohlt, 2018.

Zwei Neurowissenschaftler und Hobbytänzer berichten wissenschaftlich fundiert und mit viel Begeisterung über die vielfältigen Vorteile des Tanzens.

Quellen

Christensen, J. F. et al.: I can feel my heartbeat: Dancers have increased interoceptive accuracy. Psychophysiology 55, 2017

Fancourt, D. A. et al.: The psychoneuroimmunological effects of music: A systematic review and a new model. Brain, Behavior, and Immunity 36, 2014

Meng, X. et al.: Effects of dance intervention on global cognition, executive function and memory of older adults: A meta­analysis and systematic review. Aging Clinical and Experimental Research 32, 2019

Verghese, J. et al.: Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. New England Journal of Medicine 348, 2003