Gute Frage: Trauern Tiere?

Kurt Kotrschal

Kurt Kotrschal ist Professor für Verhaltensbiologie an der Universität Wien, gründete das ­Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn und leitet die Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau im Almtal. Er erforscht die Beziehung zwischen Mensch und Tier sowie hormonelle und kognitive Aspekte sozialer Organisation.