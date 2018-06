Eine gute Geschäftsidee wäre er schon, der Helm mit integrierten Eispads, die unser Gehirn stets herunterkühlen und so vielleicht allzu hitzigen Diskussionen entgegenwirken könnten. Aber Spaß beiseite: Wie schafft es unser Denkorgan, bei der enormen Rechenleistung und all der elektrischen Aktivität nicht heiß zu laufen wie ein Akku? Tatsächlich ist es in Sachen Stoffwechsel eines der aktivsten Organe unseres Körpers. Es verbraucht rund 20 Watt an Energie, das macht etwa 20 Prozent des gesamten Grundumsatzes des Organismus aus. Wofür benötigt das Gehirn so viel Saft? Und entsteht dabei nicht auch eine Menge Wärme? …