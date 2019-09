Verhängnisvolle Fernwirkung: Amazonas-Abholzung lässt Karibik in Algen ersticken

Tausende Tonnen Braunalgen begraben die Karibik unter übel riechenden Teppichen. Meterbreite braune Streifen von abgestorbenem Sargassum überdecken die einst weißen Strände von den Kleinen Antillen bis an die Küsten Mexikos. Sie schneiden die Bevölkerung vom Meer ab und behindern Fischerei und Tourismus, auf dem Wasser töten die schwimmenden Algen Fische, Schildkröten und Korallenriffe. Viel spricht dafür, dass das jetzt der Normalzustand im Westatlantik ist – und schuld daran ist womöglich die Abholzung des Amazonas-Regenwalds, die zurzeit als Ursache dramatischer Brände Schlagzeilen macht.

Doch dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro kann man zumindest die karibische Algenpest nicht anlasten: Der größte Algenteppich der Welt, von dem die vergammelnden Pflanzen an den jetzt nicht mehr ganz so paradiesischen Tropenstränden stammen, kehrt bereits seit 2011 jedes Jahr wieder. Er bildet sich regelmäßig an Afrikas Westküste und reicht bis nach Zentralamerika an die Küste Yukatans. 2018 war er nahezu 9000 Kilometer lang. Ursache der beispiellosen Algenblüten des letzten Jahrzehnts seien zusätzliche Nährstoffe im Atlantik, berichtete im Juli eine Gruppe um Chuanmin Hu von der University of South Florida. Ein beträchtlicher Teil davon stamme aus dem Amazonasbecken.

Ist der Wald erst einmal gerodet, wird die freie Fläche meist abgebrannt und dann landwirtschaftlich genutzt. Doch der üppige Regenwald täuscht: Einmal entwaldet, erweisen sich die tropischen Böden als recht nährstoffarm und müssen nach ein paar Jahren gedüngt werden. Ein Teil des Düngers gelangt über den Amazonas in den Nordatlantik – im Jahr 2009 war es laut Messungen besonders viel. Das, so die Schlussfolgerung von Hu und seinen Kollegen, war der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sehr warmes Wasser behinderte 2010 noch einmal das Wachstum von Sargassum, doch im Jahr darauf begann das Kraut den tropischen Atlantik zu erobern.

Ist der Atlantik gekippt?

Dass Sargassum große schwimmende Teppiche bildet, ist seit Jahrhunderten sprichwörtlich. Allerdings beschränkte sich das Phänomen bisher auf die Sargassosee, die auch nach der Schwimmpflanze benannt ist. Die Algenmatten sammeln sich – heutzutage zusammen mit Plastikmüll – im ruhigen Zentrum des nordatlantischen Strömungssystems, das einen weiten Wirbel über den nördlichen Atlantik bildet. Weiter südlich dagegen, außerhalb des Wirbels, war Sargassum laut Satellitendaten selten.