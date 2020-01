Asteroid 2020 AV2: In 150 Tagen um die Sonne

© NASA/JPL (Ausschnitt)

Die Umlaufbahn von Asteroid 2020 AV2 | Der am 4. Januar 2020 entdeckte Asteroid 2020 AV2 umrundet unsere Sonne in rund 150 Tagen innerhalb der Umlaufbahn unseres Nachbarplaneten Venus. Er nähert sich dabei den Orbits von Venus und Merkur sehr dicht an und ist das erste Objekt seiner Art, die inoffiziell als »Vatira« bezeichnet wird.