Beobachtungstipps für Amateurastronomen: Der Mond bedeckt Saturn

Die Entfernungs- und Größenunterschiede der beiden Himmelskörper sind enorm. Der Mond liegt mit rund 380 000 Kilometer Entfernung quasi auf unserer Türschwelle, während der Saturn mehr als 1,6 Milliarden Kilometer oder die mehr als die zehnfache Distanz Erde-Sonne von uns entfernt ist. Deshalb erscheint er auch so winzig gegenüber dem Erdmond, obwohl er etwa den zehnfachen Erddurchmesser aufweist.

Laden... © Mond: NASA; SuW-Grafik (Ausschnitt) Die Sichel des abnehmenden Mondes bedeckt Saturn | Am Morgen des 2. Februar 2019 verschwindet Saturn für etwa 50 Minuten hinter dem Mond. Die Zeiten und die Stellen am Mondrand, an denen der Ein- beziehungsweise Austritt erfolgt, hängt vom Standort des Beobachters ab (Zeitangaben in MEZ).

In der ersten Nachthälfte steht der hellste Stern des gesamten Himmels am höchsten über dem Südhorizont. Sirius ist der Hauptstern des Sternbilds Großer Hund und 8,6 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Der Stern ist annähernd doppelt so groß und 25-mal so hell wie unsere Sonne. Allerdings ist er nicht allein: Sirius hat einen Weißen Zwerg als Begleiter, Sirius B. Der leuchtschwache Zwerg von etwa Erdgröße ist nahe seinem hellen Partner schwierig zu sehen. In den nächsten zehn Jahren ist die Zeit dafür allerdings günstig, da der Weiße Zwerg mit etwa zwölf Bogensekunden seinen größten Winkelabstand zum Hauptstern erreicht. Für die visuelle Beobachtung von Sirius B sind besonders ruhige Luft und eine hohe Vergrößerung notwendig.

Laden... © FrancescoA / public domain (Ausschnitt) Bahn von Sirius B um Sirius | In den nächsten zehn Jahren lässt sich wegen des relativ großen Abstands zum Hauptstern der Weiße Zwerg Sirius B recht gut beobachten.

Die Neumondphase im Februar bietet eine gute Gelegenheit, sich auch leuchtschwachen Himmelsobjekten zu widmen. Zurzeit sind zwei relativ helle Kometen zu sehen. Einer davon ist ein alter Bekannter. Der Komet 46P/Wirtanen wurde schon in der Weihnachtszeit letzten Jahres mit Vorfreude erwartet und hat über den Jahreswechsel hinweg nicht enttäuscht. Nun entfernt er sich wieder von uns und ist trotzdem immer noch heller als 10 mag. Damit ist der Schweifstern unter guten Bedingungen noch gut in kleinen und mittelgroßen Teleskopen zu sehen. 46P/Wirtanen befindet sich in den Vorderläufen des Großen Bären im Bereich um den Stern Theta Uma und bewegt sich langsam in Richtung Südosten.