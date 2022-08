Klimaanlagen: Drinnen kühl, draußen heiß

»Vielleicht lässt der Vermieter ja mit sich reden, wenn sich im Haus unerträglich die Hitze staut, und zieht eine Umrüstung auf eine zentrale Anlage in Betracht«, sagt Schossig. Die großen Anlagen, wie es sie in Bürogebäuden und Krankenhäusern gibt, seien nämlich meist gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. »Oft geben sie die Wärme über eine Erdsonde ins Grundwasser oder Erdreich ab«, sagt Schossig. Immer mehr Anwender setzten außerdem darauf, Wärme und Kälte der Klimageräte gleichermaßen zu nutzen, so zum Beispiel in Krankenhäusern. Abwärme lässt sich hervorragend für die Sterilisation von OP-Besteck verwenden oder zum Erhitzen des Wassers in der Wäscherei.

Kältemittel sind großes Problem für Klima und Umwelt

Das klingt, als habe Willis Carrier damals doch eher eine Wunder- als eine Höllenmaschine erdacht – oder? Schon bald nachdem ihm im Jahr 1906 sein Patent erteilt worden war, machte Carrier sich daran, seine Erfindung weiterzuentwickeln. Statt auf kaltes Wasser setzte er dann auf Ammoniak als zirkulierendes Kältemittel. Doch Ammoniak hat einen großen Nachteil: Es riecht stechend und ist giftig.

In den 1930er Jahren setzten sich deshalb zunehmend synthetische Kältemittel auf Basis von Halogenkohlenwasserstoffen durch. Sie sind ungiftig, schwer entflammbar und günstig herzustellen. Allerdings zeigte sich rasch: Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) zerstören die schützende Ozonschicht, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) besitzen je nach Substanz ein gegenüber Kohlendioxid bis zu 24 000-fach erhöhtes Treibhauspotenzial, ausgedrückt als GWP (Global Warming Potential). »Die derzeit verwendeten Kältemittel sind in über 95 Prozent der Klimaanlagen äußerst klimaschädlich«, schreibt das Umweltbundesamt dazu.

Zwar treten die Gase in aller Regel nur in kleinen Mengen aus den Kühlkreisläufen aus, doch: »Synthetische Kältemittel und veraltete Anlagen verursachen erhebliche Treibhausgasemissionen – acht Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente im Jahr 2020«, sagte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, kürzlich. Während FCKW in der EU seit dem Jahr 1995 verboten sind, wird der Einsatz von HFKW erst seit dem Jahr 2015 schrittweise eingeschränkt.

Peter Schossig lobt die so genannte F-Gas-Verordnung der Europäischen Kommission. »Die Regelung ist sehr wirksam, aber bislang in dieser Entschlossenheit noch auf die EU beschränkt«, sagt er. Indem die am Markt verfügbaren Mengen an HFKW schrittweise reduziert werden, sollen deren Emissionen auf 35 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent bis zum Jahr 2030 sinken. Eine im April vorgestellte Novelle der Regelung sieht vor, die Maßnahme sogar noch zu verschärfen.