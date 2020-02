Tutanchamun-Grab in Ägypten: Und es soll doch rätselhafte Kammern geben

»Bodenradar hat an keinem Ort in Ägypten jemals zu einer Entdeckung geführt« (Zahi Hawass, ehemaliger Minister für Altertumsgüter)

Es ist noch nicht sicher, ob der Raum mit dem Grab des Tutanchamun, bekannt als KV62, verbunden ist oder ob er Teil eines anderen nahe gelegenen Grabes ist. Die Forscher argumentieren, dass seine Ausrichtung senkrecht zur Hauptachse von KV62 darauf hindeute, dass es eine Verbindung gibt, da unverbundene Gräber eher in verschiedenen Winkeln ausgerichtet sind.

Aber nicht alle sind überzeugt. Zahi Hawass, ein weiterer ehemaliger Minister für Altertumsgüter, sagt, dass die Verwendung geophysikalischer Techniken zur Suche nach Gräbern in Ägypten zuvor falsche Hoffnungen geweckt habe. Solche Arbeiten sollten nicht weiter verfolgt werden, sagt er weiter: Bodenradar »hat an keinem Ort in Ägypten jemals zu einer Entdeckung geführt«. Hawass sucht selbst nach neuen Gräbern, einschließlich dem der Nofretete, aber mit konventionellen Techniken. Wie er »Nature« erzählte, habe er 2019 im Gebiet nördlich von KV62 auf der Suche nach Grabeingängen gegraben, aber nichts gefunden.

Archäologen streiten über die Existenz der Grabkammern

Die aktuelle Radarmessung ist die neueste in einer Reihe von Untersuchungen, mit denen Archäologen herausfinden wollten, ob es weitere Kammern gibt – was bisher bloß zu vielen Meinungsverschiedenheiten und widersprüchlichen Ergebnissen geführt hat.

Die neuen Daten seien faszinierend, sagt Nicholas Reeves, ein britischer Ägyptologe, der viele Jahre im Tal der Könige gearbeitet hat. Aber der Fund ist nicht da, wo er erwartet hatte. Der Ägyptologe war davon ausgegangen, dass mögliche versteckte Kammern nördlich von Tutanchamuns Grab verlaufen würden, statt sich nach rechts zu wenden, wie die Daten vermuten lassen. Reeves, der zuerst die Idee einer Erweiterung von KV62 vorschlug, glaubt jedoch immer noch, dass Nofretete irgendwo darin zu finden sein wird.

In einer Arbeit aus dem Jahr 2015 berichtete der Ägyptologe über gerade Linien und Risse in den bemalten Wänden der Grabkammer Tutanchamuns, die seiner Meinung nach auf verborgene Türen hinweisen könnten. Insbesondere behauptete er, dass die nördlichste Wand nicht aus festem Grundgestein besteht wie bisher angenommen, sondern aus einer falschen Wand, wie sie von den alten ägyptischen Grabbauern üblicherweise verwendet wurde, um Kammern dahinter zu verstecken. Aus Hinweisen in den Wandmalereien selbst schloss Reeves, dass es eine versteckte Bewohnerin gab: Nofretete.

Nach diesem Bericht beaufsichtigte Eldamaty als Minister für Altertumsgüter zwei GPR-Vermessungen der Grabmauern. Eine, die ein Team aus Japan durchgeführt hat, schien die Existenz versteckter Räume zu bestätigen. Aber ein zweites Team, das von dem US-Medienunternehmen National Geographic entsandt wurde, konnte diese Ergebnisse nicht bestätigen.