Physikalisches Phänomen: Forscher knacken Rätsel des Paranuss-Effekts

Die dreidimensionale Darstellung des Ablaufs zeigt, wie die Scherkräfte des Schüttelvorgangs die Mischung von Erdnüssen mit einigen Paranüssen nach und nach verändern: Eine der großen Nüsse erreicht nach 70 Schüttlern das obere Zehntel des Mischzylinders, die anderen beiden folgen ihr nach 150 Schüttlern. Einige Paranüsse blieben im Experiment allerdings am Boden stecken. Dies, so der Studienautor Parmesh Gajjar, hänge vor allem von der anfänglichen Orientierung ab: Die Nüsse müssen in einem initialen Schritt beginnen, sich zumindest ein wenig um ihre vertikale Achse zu drehen, um sich nach und nach dann nach oben zu schrauben. Über allen kleineren Partikeln angekommen, legen sie sich schließlich wieder auf ihre Längsseite. Unterbleibt der erste Schritt, so verharren die Paranüsse am Boden.

Damit ist klar, dass die Anfangsposition und -lage größerer Partikel eine Rolle spielt – und zudem ihre Gestalt und Symmetrie. Die Forscher möchten das neu gefundene Wissen auch anwenden: Denkbar ist, ein Gemisch von größeren und kleineren Partikeln durch eine gezielte Formgebung zu optimieren, so dass der Inhalt selbst bei ständigen Schüttelvorgängen stets gut verteilt bleibt. So könnte die Pharmazie etwa die Herstellung von Tabletten optimieren, in denen verschieden große Moleküle oder Inhaltsstoffe möglichst uniform verteilt sein sollten. Der Paranuss-Effekt spielt noch in anderen technischen Prozessen eine Rolle, wie beim Verhalten von Schüttungen im Bergbau, im Ingenieurwesen und bei der Lebensmittelproduktion.