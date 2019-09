Beobachtungstipp: Verfolgen Sie eine seltene Bedeckung in einem Doppelstern

Die Verdunklung der Gesamthelligkeit beträgt nur knapp zwei Zehntel einer Größenklasse im sichtbaren Licht, ist aber schon viel deutlicher im blauen Bereich – fast 0,6 mag – denn der Begleiter ist ein blauer, heißer Stern vom Spektraltyp B. Vor allem fotografische Photometrie im Blaukanal einer digitalen Spiegelreflexkamera oder mit einem CCD und Johnson-B-Filter bringt daher gute Ergebnisse. Sie können jedoch gleichwohl an Hand einer rein visuellen Helligkeitsschätzung zwischen Bedeckung und Nichtbedeckung unterscheiden. Einzelheiten, auch zur Beobachtungstechnik, können Sie in dem Beobachtungsaufruf und auf den weiteren Internetseiten der BAV nachlesen, der Bundesdeutschen Arbeitsgemeinschaft für veränderliche Sterne.

Die lange Dauer der Totalität deutet bereits an, wie groß der Rote Riese sein muss; er kommt auf mehr als 150 Sonnendurchmesser. Der blaue Begleiter ist dagegen »nur« etwa fünfmal so groß wie die Sonne. Für die Wissenschaft sind bei diesem Ereignis vor allem die Wochen vor und nach der eigentlichen Verfinsterung sehr interessant, weil dann der Begleiter die ausgedehnte Chromosphäre des Riesensterns, also dessen transparente äußere Gashülle, von hinten durchleuchtet. Die spektroskopische Erfassung dieser chromosphärischen Bedeckungsphasen erlaubt eine genaue und geradezu einmalige Analyse des Dichte- und Temperaturverlaufs in der Chromosphäre des Riesensterns – wie bei einem Scan. Dabei werden aber die genauen Zeitpunkte der vier Kontakte der Bedeckung benötigt, um auch den exakten Nullpunkt der Höhenskala zu haben. Die Beteiligung an der Beobachtungskampagne der BAV hat also nicht nur Unterhaltungs- und Bildungswert, sondern hilft auch direkt der Wissenschaft.