Tiefsee: Wie Anglerfische verschmelzen, um sich zu paaren

Plump, nackt, unförmig. Dazu lange, gebogene Zähne und eine Angel an der Stirn – als wären Anglerfische nicht so schon faszinierend genug, müssen sie auch noch bei der Paarung für Aufsehen sorgen: Um sich fortzupflanzen, verschmelzen Männchen und Weibchen vollständig miteinander.

Seit das erste Fischliebespaar vor 100 Jahren von einem isländischen Biologen entdeckt wurde, fragen sich Forscher, wie das überhaupt möglich ist. Nun ist das Rätsel gelöst, wie ein Team im Magazin »Science« berichtet.

Tiefsee-Anglerfische kommen in den Weltmeeren in Tiefen unter 300 Metern vor. Sie haben mehrere wiedererkennbare Anpassungen entwickelt, die ihren Lebensstil erleichtern. Dazu gehören unter anderem ihre äußerst eigene Art, sich fortzupflanzen. Er hängt als sexueller Parasit an ihr.

Melanocetus johnsonii | Ein buckliges Anglerfisch-Männchen hängt fest am Bauch des Weibchens.

Wie sich bereits beobachten ließ, haften sich die winzigen Männchen für eine gewisse Zeit oder gar dauerhaft an die vergleichsweise riesigen Weibchen. Sie verschmelzen dafür mit deren Gewebe und bauen einen gemeinsamen Blutkreislauf. Auf diese Weise ist das Männchen völlig abhängig von den Nährstoffen des Weibchens – wie ein Spenderorgan bei einem Transplantationspatienten. Dabei wird das Paar zu einer Art selbstbefruchtender Chimäre.