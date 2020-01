Coronavirus: Wie gefährlich ist das neue Coronavirus aus China?

Noch am Freitag waren nur 45 Menschen bekannt, die sich mit dem neuen Coronavirus (2019-nCoV) angesteckt haben. Nun sind es bereits rund 300, die an der mysteriösen Lungenentzündung erkrankt sind. Darunter 170 Patienten in der zentralchinesischen 11-Millionen-Einwohner-Metropole Wuhan. Tendenz steigend. Gleichzeitig ist das Virus inzwischen in fünf Ländern aufgetaucht: in China, Thailand, Japan, Südkorea und zuletzt in den USA. Seuchenfachleute aus aller Welt sind alarmiert, denn so beginnen ihre Worst-Case-Szenarien.

Dabei ist es weniger der Erreger selbst, der Gesundheitsbehörden weltweit Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und die Weltgesundheitsorganisation ihren Notfallausschuss einberufen lässt. Das Virus ist wohl nur moderat gefährlich. Vielmehr steht es für jene immer präsente Gefahr, die Seuchenfachleute nachts schlecht schlafen lässt: eine Wiederholung der Spanischen Grippe mit diesmal womöglich hunderten Millionen Toten weltweit.

China gilt als wahrscheinlicher Ursprung jener hypothetischen Pandemie, des Größten Anzunehmenden Unfalls der Seuchenkontrolle. Der oft enge Kontakt zwischen Mensch, Wild- und Haustier in Landwirtschaft und auf Märkten ist immer wieder Quelle neuer Erreger. Ständig tauchen neue Influenzaviren in dem Land auf, zuletzt der obskure Erreger Influenza A/H7N9. Gleichzeitig können sich Erreger über die Infrastruktur des Landes schnell sehr weit verbreiten. Deswegen beobachten Fachleute jeden dort neu auftauchenden Erreger mit Sorge.

Größter Anzunehmender Unfall

Und im Jahr 2003 zeigte sich, dass weitere Viren das Potenzial zur Katastrophe haben. Nur mit Mühe stoppten Gesundheitsbehörden die Seuche Sars, die hunderte Menschen tötete und sich von Hongkong aus weltweit zu verbreiten begann – aber auf einen ganz anderen Virustyp zurückging: ein Coronavirus.