Doktor Whatson: Wie sieht ein Schwarzes Loch von innen aus?

Was passiert, wenn man in ein Schwarzes Loch fällt? Ist dort ein Wurmloch, das einem ermöglicht sofort zu anderen Orten im Universum zu reisen? Oder verbirgt sich in der Singularität eine Zeitmaschine? Oder das Tor zu Paralleluniversen? Oder doch eher eine unendliche Reihe an Bücherregalen wie in Interstellar? In diesem Video fragt Doktor Whatson die Wissenschaft.