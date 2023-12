Schlichting!: Eissäulen aus dem Boden

Schaut man sich die Zapfen genauer an, so zeigt sich, dass sie aus einem Bündel zusammengefrorener Eisnadeln bestehen. Daher rührt auch ihr englischer Name »needle ice«. Die deutsche Bezeichnung Kammeis bezieht sich hingegen auf die gleichartig ausgerichtete Struktur eines ganzen Systems von Zapfen. Die von mir entdeckten Exemplare hatten eine maximale Länge von etwa 15 Zentimetern. Unter besonders günstigen Bedingungen können sie sogar doppelt so lang werden.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Mitgeführtes Erdreich | Die Säulen nehmen zuweilen Teile des Bodens, aus dem sie herauswachsen, mit sich.

Das Kammeis entsteht im Wesentlichen dadurch, dass aus den Poren des feuchtsandigen und porösen Erdreichs Wasser an die Oberfläche dringt. Dort verdunstet es normalerweise. Der Flüssigkeitsstrom wird durch Kapillarkräfte angetrieben, hinter denen ein fundamentaler physikalischer Zusammenhang steht: Zur Ausbildung einer Grenzfläche zwischen dem hydrophilen Sand und dem Wasser ist weniger Grenzflächenenergie nötig als zwischen Sand und Luft. Und da unter den jeweiligen Bedingungen immer so viel Energie wie möglich an die Umgebung abgegeben wird (zweiter Hauptsatz der Thermodynamik), wird stets Luft durch Wasser ersetzt und damit aus den Poren verdrängt.

Hinter zahlreichen alltäglichen Dingen versteckt sich verblüffende Physik. Seit vielen Jahren spürt Hans Joachim Schlichting diesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne der Leserschaft von »Spektrum der Wissenschaft«. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster.

Wenn die Lufttemperatur unter null Grad Celsius sinkt, gefriert das Wasser an den Austrittsöffnungen. Daraufhin wachsen – getrieben durch nachströmendes Wasser – Eisnadeln immer weiter aus dem Boden heraus. Der Vorgang wird dadurch unterstützt, dass sich gefrierendes Wasser ausdehnt. Die nachkommende Flüssigkeit erstarrt in dem Maß, wie sie in die kalte Zone gelangt. Daher bleibt die Verbindung zwischen den mit Wasser gefüllten Kapillaren und den Eisnadeln stets erhalten.