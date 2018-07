Fokus auf Neptun

Besser als die Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble sind diejenigen Bilder von Neptun, die mit einer neuen adaptiven Optik am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile entstanden. Mit der adaptiven Optik lässt sich die Luftunruhe in der Erdatmosphäre praktisch komplett ausschalten, so dass die volle räumliche Auflösung eines 8,2-Meter-Teleskops erreicht wird (siehe linkes Teilbild). Hubble verfügt dagegen nur über einen Hauptspiegel von 2,4 Meter Durchmesser, deshalb sind seine Bilder von Neptun aus physikalischen Gründen weniger scharf (siehe rechtes Teilbild). Die beiden Aufnahmen entstanden zu unterschiedlichen Zeiten. Auf Neptun zeigen sich zahlreiche Wolkenbänder und hohe weiße Wolken, welche auf die dynamische Atmosphäre des äußersten Planeten hinweisen. Sie ist in ständiger Veränderung begriffen.