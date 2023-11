Die fabelhafte Welt der Mathematik: Drei Mathematiker erschaffen eine völlig neue Welt

Glücklicherweise ließ sich Bolyai von den Worten seines Vaters nicht entmutigen. Er verfolgte denselben Gedanken wie seine Kollegen Lobatschewski und Gauß: Vielleicht war es ja unmöglich, das Parallelenaxiom aus den vier Postulaten zu beweisen? Wenn das so wäre, dann müsste es möglich sein, eine Geometrie zu erschaffen, die die ersten vier Postulate erfüllt, aber das Parallelenaxiom verletzt. Wenn es also gelänge, eine solche Geometrie zu entwickeln, wäre klar, dass das Parallelenaxiom unmöglich aus den vier Postulaten folgen kann. Demnach müsste man es als Axiom akzeptieren – oder darauf verzichten.

Eine neue Art der Geometrie

Die Geometrie, der sich Bolyai, Lobatschewski und Gauß widmeten, ist heute als »hyperbolische Geometrie« bekannt. Es gibt mehrere Arten, sie darzustellen. Am anschaulichsten ist aber wahrscheinlich das poincarésche Kreisscheibenmodell, das durch den Künstler M. C. Escher auch außerhalb der Mathematik bekannt geworden ist. Dabei handelt es sich um eine Scheibe, in deren Inneren die gesamte Geometrie stattfindet. Und wie sich herausstellt, erfüllt dieses Modell die ersten vier Postulate von Euklid.

Markiert man zwei Punkte innerhalb des Scheibenmodells, müssen diese laut Euklid genau eine Linie festlegen. Im Fall der hyperbolischen Geometrie handelt es sich dabei aber nicht um eine gerade Verbindung, die man mit einem Lineal zieht. Stattdessen zeichnet man einen Kreisbogen, der beide Punkte verbindet. Da es allerdings möglich ist, unendlich viele Kreisbögen durch zwei Punkte zu ziehen, braucht man eine weitere Anforderung: Der zum Kreisbogen zugehörige Kreis muss den Rand der umgebenden Scheibe schneiden – und zwar in einem rechten Winkel.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Hyperbolisches Postulat 1 | In dieser Geometrie werden zwei Punkte durch einen Kreisbogen verbunden, wobei der dazugehörige Kreis die Scheibe senkrecht schneiden muss.

Mit dieser Definition ist Euklids erstes Axiom erfüllt: Zwischen zwei beliebigen Punkten innerhalb der Scheibe gibt es stets eine eindeutige »Linie« (in diesem Fall einen Kreisbogen), die beide verbindet. Aus dieser Definition lässt sich sofort erkennen, dass auch das zweite Postulat erfüllt ist: Jeder Kreisbogen zwischen zwei Punkten lässt sich eindeutig bis an den Rand der Scheibe erweitern.

Das dritte Postulat, das sich dem Zeichnen von Kreisen widmet, lässt sich ebenfalls einfach übernehmen. Um jeden Punkt innerhalb der Scheibe kann man einen gewöhnlichen Kreis zeichnen, analog zur gewöhnlichen Ebene. Um das vierte Postulat zu überprüfen, muss man zunächst definieren, wie ein Winkel in dieser neuen Art von Geometrie aussieht. Denn es gibt kaum noch gerade Linien, sondern Kreisbögen. Indem man jedoch die Tangenten an den Schnittpunkten zweier Kreisbögen ermittelt, lässt sich in dieser Welt ein Winkel definieren: Er entspricht dem Winkel, den beide Tangenten einschließen. Diese Art von Winkel sind auch in dieser Geometrie kongruent zueinander, wenn sie gleich groß sind.

»Aus dem Nichts habe ich ein völlig neues Universum erschaffen« János Bolyai, Mathematiker

Damit sind die ersten vier Postulate von Euklid in der hyperbolischen Geometrie erfüllt. Demnach lassen sich auch alle Sätze und Beweise, die bloß diese vier Postulate umfassen, in der hyperbolischen Geometrie ebenfalls beweisen. Obwohl sie also völlig unterschiedlich aussieht, ist diese hyperbolische Welt gar nicht so verschieden von unserer euklidischen.