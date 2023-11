Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das Dreikörperproblem: Zwischen Chaos und Sciencefiction

Die Reihe, die er gefunden hatte, konvergierte nicht. Das heißt, die Summe näherte sich nicht einer eindeutigen Funktion an, die der Bahnkurve eines Objekts entspricht. Um möglichen Konflikten mit dem König und anderen Fachleuten zu entgehen, beschloss Mittag-Leffler, Poincaré dennoch den Preis zu überreichen. Dieser sollte seine Arbeit jedoch nachbessern und für die bereits entstandenen Druckkosten aufkommen (diese beliefen sich auf 3500 Kronen, also 1000 mehr als das Preisgeld selbst). Als Poincaré seine Berechnungen durchging, erkannte er, was der Grund für die fehlende Konvergenz war: Die von ihm studierten Dreikörpersysteme verhielten sich chaotisch.

Das Chaos vermasselt alles

Das heißt nicht, dass die drei Massen keinen festen Regeln folgen. Sie unterliegen natürlich immer noch der Schwerkraft und folgen einer Bahnkurve, die sich aus der gegenseitigen Anziehung ergibt. Aber: Kleinste Änderungen am System können enorme Auswirkungen haben. »Kennt man die Bahnkurven eines Systems aus drei Sternen und verändert die Position des einen um nur wenige Millimeter, können die Flugbahnen plötzlich völlig verschieden verlaufen«, so der Mathematiker Richard Montgomery in einem Artikel für »Spektrum der Wissenschaft«, der an der University of California in Santa Cruz an diesem Thema forscht.

Betrachten wir zum Beispiel drei Körper, die wie in Eulers ursprünglicher Beschreibung stets eine gerade Linie bilden und sich so durch den Raum bewegen. Angenommen, man würde einen der Körper leicht verschieben, weil ein Asteroid darauf kracht. Das gesamte System würde infolgedessen plötzlich einer völlig anderen Dynamik folgen, die Massen würden wild durcheinandergeworfen – und letztlich würde vielleicht eine davon das System verlassen und in den Tiefen des Alls verschwinden. Mit der Erkenntnis, dass kleinste Veränderungen am System erhebliche Folgen haben können, gilt Poincaré als einer der Begründer der Chaostheorie. Und dieses Chaos ist in Liu Cixins Roman auch schuld daran, dass sich die Bewegungen der drei Sterne nicht exakt vorhersagen lassen – und warum die Trisolarier einen neuen Heimatplaneten brauchen.

Poincaré vermochte es mit seinem Ansatz also nicht, die von Mittag-Leffler gestellte Aufgabe zu lösen: eine konvergente Reihe für das Dreikörperproblem zu entwickeln. 1912 gelang dieses Meisterstück aber dem finnischen Mathematiker Karl Frithiof Sundman. Er lieferte eine unendliche Summe, die den Bahnkurven der Massen im allgemeinen Dreikörperproblem entspricht. Damit ist das Problem also gelöst, oder? Leider nicht ganz. Die Reihe konvergiert nämlich nur sehr langsam. Wie sich herausstellt, muss man etwa 108 000 000 (eine eins gefolgt von acht Millionen Nullen) Terme berechnen, bevor man ein verlässliches Ergebnis erhält. In der Praxis ist das Ergebnis folglich leider nutzlos.

Die Entwicklung von Computern eröffnete völlig neue Möglichkeiten, das Dreikörperproblem anzugehen. Fachleute konnten sich nun numerisch auf die Suche nach gebundenen Lösungen machen: Indem sie die Differenzialgleichungen näherungsweise mit Algorithmen lösten, erzielten sie erstaunliche Ergebnisse. So fand der Mathematiker Chris Moore im Jahr 1993 eine gebundene, stabile Lösung dreier gleicher Massen: Diese jagen einander entlang einer Kurve hinterher, die die Form einer 8 hat (oder eines Unendlichkeitssymbols).

20 Jahre später fanden die Physiker Milovan Šuvakov und Veljko Dmitrašinović 13 weitere gebundene Lösungen des Dreikörperproblems, 2015 entdeckte Ana Hudomal 14 neue und drei Jahre später berechneten Xiaoming Li und Shijun Liao insgesamt knapp 2000 Lösungen. Die Bemühungen erreichten ihren bisherigen Höhepunkt im Jahr 2023, als Ivan Hristov, Radoslava Hristova, Dmitrašinović und Kiyotaka Tanikawa mehr als 12 000 neue Lösungen des Dreikörperproblems fanden, dank der Unterstützung von Supercomputern.

Welche Relevanz all diese Lösungen für reale Systeme haben, ist allerdings fraglich. Denn die Forscherinnen und Forscher haben bisher nicht belegen können, ob die Systeme stabil sind. Wenn wir hingegen im All auf Drei-Sterne-Systeme treffen, dann müssen diese stabilen Formen entsprechen, da sie sonst schnell wieder zerfallen würden. Aber wer weiß: Vielleicht beobachten wir schon bald eine achtförmige Bahnkurve dreier einander hinterherjagender Sterne. Ob ein Planet in einem solchen Sonnensystem lebensfreundliche Bedingungen entwickeln könnte, ist unklar. Doch anders als für die Trisolarier in Liu Cixins Roman ließe sich immerhin die Dynamik des Systems vorhersagen.