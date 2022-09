Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die Mathematik der Zeitreisen

1963 verfolgte der Mathematiker Roy Kerr den gleichen Ansatz wie Schwarzschild, allerdings für rotierende Massen. Seine Lösung hat jedoch erstaunliche Eigenschaften: Es ist möglich, einen Pfad auf einer geschlossenen, zeitartigen Kurve zu verfolgen. Das heißt: Theoretisch sind Reisen in die Vergangenheit in diesem System erlaubt. Sie können aber nur in einer Region der Kerr-Raumzeit stattfinden, die instabil ist (kleinste Änderungen bewirken, dass der Bereich kollabiert). Auch wenn die Kerr-Lösung also die Raumzeit außerhalb von rotierenden Schwarzen Löchern wahrscheinlich recht gut beschreibt, schlägt sie in deren Nähe fehl – und genau dort wären die zeitartigen Schleifen möglich.

© Yukterez / Kerr-Universum / CC BY-SA 4.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Kerr-Universum | Innerhalb des »inneren Horizonts« könnten Reisen in die Vergangenheit zumindest theoretisch möglich sein.

Wie sich herausstellt, ist das Kerr-Universum jedoch nicht die einzige Lösung der Einstein-Gleichungen, die Reisen in die Vergangenheit zulässt. 1949 hatte Kurt Gödel als Geburtstagsgeschenk für seinen Freund und Kollegen Einstein eine Lösung ausgearbeitet, die zeitartige Schleifen erlaubt. Das Gödel-Universum ist allerdings ziemlich bizarr: Es besteht aus staubartigen Partikeln, die sich wie eine Flüssigkeit in einer Raumzeit mit negativer kosmologischer Konstante bewegen. Er hatte es extra so konstruiert, damit Reisen in die Vergangenheit möglich sind.

Sind zeitartige geschlossene Kurven also nur ein bizarres Artefakt, das in unrealistischen Lösungen der allgemeinen Relativitätstheorie auftauchen? Davon gingen Physikerinnen und Physiker lange aus. Doch 1988 fand der spätere Nobelpreisträger Kip Thorne mit seinen Kollegen eine neue Art von Lösung zu den einsteinschen Feldgleichungen: durchquerbare Wurmlöcher. Diese ermöglichen Zeitreisen in realistischen Modellen des Universums, etwa in einer Schwarzschild-Umgebung. Damit war das Interesse an Zeitreisen bei Wissenschaftlern wieder geweckt.

Wurmlöcher als Zeitmaschine

Die mögliche Existenz von geschlossenen, zeitartigen Schleifen führt zu vielen Fragen. Zum Beispiel erwähnte der französische Schriftsteller René Barjavel bereits 1944 in seinem Roman »Le Voyageur imprudent« das Großvater-Paradoxon: Was, wenn eine Person in die Vergangenheit reist und den Tod seines Großvaters verursacht, bevor dieser Kinder zeugen konnte? Damit kann der Zeitreisende gar nicht existieren.

Wie sollte man damit umgehen? Der russische Physiker Igor Dmitriyevich Novikov beschäftigte sich mit solchen Fragen und formulierte das »Selbstübereinstimmungsprinzip«: Ein Zeitreisender kann zwar die Vergangenheit beeinflussen, aber nicht ändern. Durch das Eingreifen des Zeitreisenden wird die Zukunft also erst zu jener, aus der er gestartet ist. Aufgegriffen wurde dieses Prinzip beispielsweise in der deutschen TV-Serie »Dark« (2017). Dort versuchen die Protagonisten die Vergangenheit zu ändern, doch ihre Handlungen verursachen überhaupt erst die Ereignisse, die sie ursprünglich verhindern wollten.

© vchalup / stock.adobe.com (Ausschnitt) Wurmloch | Es gibt Lösungen der Einsteinschen Feldgleichungen, die Wurmlöcher erlauben. Durch sie wäre es zumindest rein theoretisch möglich, rückwärts in der Zeit zu reisen.

Um das Selbstübereinstimmungsprinzip zu stützen, entwickelte Thorne mit mehreren Studierenden ein beispielhaftes Modell des Großvater-Paradoxons, das sich leichter untersuchen ließ. Angenommen, ein Ball rollt in ein Wurmloch durch die Vergangenheit und kommt so wieder heraus, dass er gegen sein künftiges Selbst stößt und somit verhindert, dass dieses in das Wurmloch rollt. Die Frage, die die Physiker beschäftigte, war: Gibt es zu jeder Ausgangssituation (Lage und Anfangsgeschwindigkeit der Kugel) eine Lösung, in der es nicht zu dem geschilderten Szenario kommt? Sprich: Könnte die Kugel immer auch so aus dem Wurmloch herausrollen, dass sie ihr künftiges Selbst zwar stößt, dieses aber dennoch seinen Weg ins Loch findet? Tatsächlich schienen die Berechnungen von Thorne und seinen Kollegen aus dem Jahr 1991 genau das zu bestätigen. Es war ihnen nicht möglich, passende Anfangsbedingungen zu konstruieren, in denen die Kugel ihr Zukunfts-Ich zwangsläufig davon abhalten würde, ins Wurmloch zu rollen. Damit konnten sie ihre Hypothese stärken: Selbstübereinstimmende Lösungen scheinen stets möglich – beweisen konnten sie das allerdings nicht.