Die fabelhafte Welt der Mathematik: In vier Dimensionen geschehen seltsame Dinge

Torus | Auf einem Torus gibt es zwei geschlossene Schleifen, die sich nicht zusammenziehen lassen.

Solange man in einer, zwei oder drei Dimensionen bleibt, ist noch alles gut. Doch ab vier Dimension beginnen die Probleme. Denn die Verformungen, die man vornehmen kann, um zwei Figuren ineinander umzuwandeln, können in höheren Dimensionen komplizierter ausfallen: Wenn man eine glatte Figur in eine andere glatte Form kneten möchte, können während des Prozesses plötzlich spitze Ecken und Kanten entstehen. In zwei Dimensionen übertragen, würde das anschaulich bedeuten: Wenn man etwa einen Kreis in eine Ellipse überführt, nimmt der Kreis während des Vorgangs die Form eines Sterns an. In einer, zwei oder drei Dimensionen ist das niemals nötig, in vier Dimensionen lässt sich das in manchen Fällen allerdings nicht umgehen.

Transformation mit Ecken und Kanten | Falls man nur über Ecken und Kanten zwei glatte Figuren ineinander überführen kann, sind sie nicht diffeomorph.

Dieses Phänomen hat dazu geführt, dass es zwei Arten von Gleichheit in der Topologie gibt: Einmal sind zwei Objekte allgemein topologisch gleich, wenn man sie ineinander verformen kann – unabhängig davon, wie der Prozess abläuft. Es gibt aber auch eine strengere Form von Gleichheit: Zwei Figuren sind diffeomorph, wenn sie sich auf glatte Weise ineinander verformen lassen, das heißt, ohne dass jemals Ecken und Kanten entstehen. In höheren Dimensionen gibt es also Objekte, die zwar topologisch gesehen gleich sind, aber nicht diffeomorph – sich also nicht auf glatte Weise ineinander umwandeln lassen.

Das ist also eine allgemeine Besonderheit von höheren Dimensionen. Allerdings stellen sich vier Dimensionen als besonders dar: Wenn man einen Raum Rn betrachtet, der von n reellen Zahlen in jede Dimension aufgespannt wird (also so etwas wie ein n-dimensionales Koordinatensystem), dann ist dieser für alle Dimensionen n außer vier immer einzigartig. Das heißt: Alle Räume, die topologisch gleich zum n-dimensionalen Raum Rn sind, sind dazu auch diffeomorph. Man wird beim Umformen des einen in den anderen also nicht auf Ecken und Kanten stoßen. 1982 stellte der Mathematiker Michael Freedman fest, dass der vierdimensionale Raum R4 eine Ausnahme bildet. Tatsächlich gibt es unendlich viele (sogar überabzählbar viele!) vierdimensionale Figuren, die sich auf unterschiedliche Weise in den vierdimensionalen Raum R4 umformen lassen, ohne diffeomorph zu sein – alle weisen während der Verformung also eine andere Art von Muster aus Ecken und Kanten auf.

Das macht den vierdimensionalen Raum zu einem sehr seltsamen Ort. Ein Beispiel: Während sich kompakte (abgeschlossene und beschränkte) Mengen in allen Rn immer in einer Kugel einfassen lassen, ist das bei manchen nicht diffeomorphen Kopien von R4 nicht der Fall (beim »gewöhnlichen« R4 allerdings schon). Das heißt, die Gestalt dieser Räume kann so verworren sein, dass selbst kompakte Mengen davon extrem komplizierte Strukturen annehmen. Diese enthalten so viele Knicke und Spitzen, dass es unmöglich ist, sie irgendwie zu glätten und somit in einer Kugel einzufassen. Anders ist es bei zwei Dimensionen: Jedes Polygon lässt sich zu einem Kreis glätten.