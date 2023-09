Freistetters Formelwelt: Die einfachste Summe der Welt

Luigi Guido Grandi war ein italienischer Mönch, Theologe und Philosoph, der sich auch für Mathematik interessiert hat. Im 18. Jahrhundert beschäftigte er sich unter anderem mit dieser Reihe:

Die rechte Seite der Formel ist absichtlich leer, denn es ist gar nicht so einfach, eine Lösung zu finden. Obwohl es auf den ersten Blick nicht so aussieht: Grandi hat hier einfach nur abwechselnd die Zahl 1 addiert beziehungsweise subtrahiert. Ausgeschrieben ist also die Summe von 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1… gesucht. Man fängt mit 1 an und zieht davon 1 ab. Dann kommt wieder 1 dazu und wird erneut abgezogen. Und so weiter. Man könnte also auf die Idee kommen, dass die Summe gleich null sein muss. Mathematisch kann man das durch das Setzen von Klammern deutlich machen: (1 – 1) + (1 – 1) + (1 – 1) +… Aber man kann die Klammern auch anders setzen, nämlich so: 1 + (– 1 + 1) + (– 1 + 1) + … Das würde nahelegen, dass der Wert der Summe gleich 1 ist.

Grandi selbst wies der Summe daher einen Wert von ½ zu und sah die Reihe als Beweis dafür an, dass Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen kann. Sieht man einmal von dieser fragwürdigen Verbindung von Religion und Mathematik ab, bleibt immer noch die paradoxe Situation, dass der Wert der Summe davon abzuhängen scheint, in welcher Reihenfolge man sie auswertet. Man kann sogar Grandis Wert von ½ mathematisch ableiten. Dazu bezeichnet man zuerst den unbekannten Wert der Summe als S, schreibt also S = 1 – 1 + 1 – 1 + ... Daraus folgt 1 –S = 1 – (1 – 1 + 1 – 1 + ...) = 1 – 1 + 1 – 1 + ... = S oder S = ½.