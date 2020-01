Meinels Web-Tutorial: IPv6 – Wie das Internet die Dinge findet

Zunächst werden alle führenden Nullen (fett markiert) weggelassen.

Aus 000E:0C64:0000:0000:0000:1342:0E3E:00FE

wird

E:C64:0000:0000:0000:1342:E3E:FE

Die vollständige Adresse lässt sich ganz einfach rekonstruieren: Überall dort, wo weniger als vier Zeichen stehen, müssen am Anfang Nullen ergänzt werden.

Des Weiteren komprimiert man die längste zusammenhängende Nullerfolge, wieder fett gedruckt.

Aus E:C64:0000:0000:0000:1342:E3E:FE

wird

E:C64::1342:E3E:FE

Hiermit kann sich die Länge einer IPv6-Adresse nochmals drastisch reduzieren. Das Weglassen der Nullerblöcke ist in der IPv6-Adresse als doppelter Doppelpunkt erkennbar. Und wieder ist es für den Computer einfach, die weggelassenen Nullerblöcke zu rekonstruieren, da ja klar ist, dass eine IPv6-Adresse aus acht (Hexadezimal-)Blöcken besteht. Übrig sind im Beispiel noch fünf Blöcke. Beim doppelten Doppelpunkt fehlen also genau drei Nullerblöcke. Das funktioniert allerdings nur, wenn Folgen von Nullerblöcken ausschließlich an einer einzigen Stelle in der Adresse weggelassen werden. Andernfalls wüsste man nicht, wie viele Nullerblöcke an den jeweiligen Stellen zu ergänzen sind.