Springers Einwürfe: Umweltpolitik ohne China?

Welche Konsequenzen hätte eine Abnabelung des Westens von China für den Übergang zu einer kohlenstofffreien Weltwirtschaft? Das hat ein Team um den Politologen Michael R. Davidson von der University of California in San Diego untersucht.

Nach Einschätzung der US-Gruppe wären die Folgen beträchtlich. Gegenwärtig produziert China drei Viertel des weltweiten Bedarfs an Lithium-­Ionen-Batterien, zwei Drittel der Solarzellen sowie einen erheblichen Anteil der Bauteile für Windkraftanlagen. Der Handel mit diesen »grünen« Technik­komponenten ist derzeit international so intensiv verflochten, dass eine echte Entkopplung kaum durchführbar wäre – oder nur, wenn man dafür enorme Investitionen in den zähen Aufbau nationaler Ersatzindustrien in Kauf nähme und entsprechend höhere Produktpreise.

Damit stiege aber die relative Attraktivität der fossilen Energieträger, von denen man doch loskommen möchte. Das wiederum träfe vor allem die Entwicklungsländer, die, um ihre Klimaziele zu erreichen, besonders auf erschwingliche Umwelttechnik angewiesen sind.