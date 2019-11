Springers Einwürfe: Wie Fliegen sich verlieben

Wen oder was wir schön finden, erscheint auf den ersten Blick als Ansichtssache; über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Dennoch sind ästhetische Urteile keine bloße Privatangelegenheit. Schönheitsideale unterliegen historischem Wandel. Offenbar fanden Niederländer um 1600 die von Peter Paul Rubens gemalten fülligen Damen besonders attraktiv und hätten moderne Mannequins gewiss als Hungerhaken bemitleidet. In ähnlicher Weise musste mit der Zeit auch das Männlichkeitsideal zwischen Herkules und George Clooney so manchen Wandel erfahren.

Im Tierreich kann es allerdings, sollte man meinen, keine variable Anziehung geben, denn da herrscht doch bloß die sexuelle Selektion: Attraktiv findet das Weibchen einfach zwangsläufig denjenigen Partner, der durch strotzendes Äußeres oder lebhaftes Balzverhalten großen Fortpflanzungserfolg verspricht. Höchstens gestehen Ethologen inzwischen manchen höheren Tieren ausnahmsweise ein bisschen kulturell überlieferten Werkzeuggebrauch zu – aber ein sozial erlerntes Liebesleben vermutet man im Tierreich zunächst sicher nicht.

Umso erstaunlicher mutet die Entdeckung an, dass ausgerechnet die unscheinbare Taufliege Drosophila eine auf Nachahmung beruhende und kulturell vererbte Kultur der Partnerwahl pflegt. Das hat ein Team um den Evolutionsforscher Etienne Danchin von der Université de Toulouse mit Hilfe einer Art Drosophila-Peepshow nachgewiesen (Science 362, S. 1025–1030, 2018).

Die Biologen platzierten ein Taufliegenweibchen in der Mitte einer sechseckigen Glaskammer mit Blick auf sechs Abteilungen, in denen entweder kopulierende Fliegenpärchen oder einsame Männchen zu sehen waren. Dabei waren die männlichen Insekten jeweils mit farbigem Puder unterschiedlich gefärbt worden. Anschließend führten die Wissenschaftler dem zentralen Weibchen ein weiteres gefärbtes Männchen zu und beobachteten das Paarungsverhalten in Abhängigkeit von der Farbe. Bei wiederholten Versuchen bevorzugte das Drosophila-Weibchen eindeutig Partner, die farblich mit den zuvor in der Peepshow beim Kopulieren beobachteten Insekten übereinstimmten.