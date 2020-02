Quantenmechanik: Quantenphysik ist Metaphysik mit physikalischen Mitteln

Von der Beobachtung zur Theorie

Die Frage aber – die »naturphilosophische« Frage –, was im Wärmefluss eigentlich »fließe«, kümmerte Fourier kaum. Andere Physiker fanden ähnliche Gleichungen für Naturphänomene, etwa Laplace, Lagrange, Liouville, Dirichlet, Hamilton. Eine wahre Schatztruhe äußerst mächtiger mathematischer Gleichungen öffnete sich.

Die vielleicht wichtigsten waren die maxwellschen Gleichungen des Elektromagnetismus. Um sie entspann sich eine intensive und lange Debatte, was sie denn eigentlich beschreiben würden. Auf die Frage »Was ist Elektromagnetismus?« führten Physiker das fiktive Medium des Lichtäthers ein. Als der Nachweis dieser »Substanz« nicht gelang, monierten die Skeptiker: Elektromagnetismus ist das, was sich mit den maxwellschen Gleichungen berechnen und beschreiben lässt. Man könnte auch sagen: Shut up and calculate.

Sucht man im 20. Jahrhundert nach einer ähnlich bedeutenden Formel, stößt man schnell auf die Schrödinger-Gleichung. Sie ist die Grundlage zur Berechnung von Quantenphänomenen. Um die Frage nach der grundlegenden Realität, die sie beschreibt, summt ein Basar der Deutungen. Was nicht wenige Physiker dazu verleitet, in der Quantentheorie schlicht ein Prognoseinstrument zu sehen, das nichts über die Realität aussagt. Schon Niels Bohr leistete dieser Meinung Vorschub, als er dekretierte: »Es gibt keine Quantenwelt.«

»Ich will die Seltsamkeit der Quantentheorie zelebrieren, nicht leugnen«

Nun sind Differenzialgleichungen Naturbeschreibung in hochkonzentrierter Form. Die Naturwissenschaft erweist sich an vorderster Front – also in der theoretischen Grundlagenphysik – tatsächlich primär nicht als ein Studium der Natur, sondern als ein Studium der mathematischen Gleichungen der Natur. Deshalb erscheint es für manchen Beobachter so, als sei die theoretische Physik weniger Physik im Sinn eines klar definierten Wechselspiels von Experiment und Theorie, sondern bloß elaborierte Mathematik plus Metaphysik, also Formeln plus beliebige Deutung.

Von der Quantentheorie zur Realität

Mermins trotziger Ausspruch »I won’t shut up« lässt sich vor diesem Hintergrund als Plädoyer für eine Physik interpretieren, die sich mit Metaphysik nicht zufriedengibt, sie aber auch nicht völlig außer Acht lässt: »Ich will die Seltsamkeit der Quantentheorie zelebrieren, nicht leugnen«, begründete er seine Aussage. Schließlich verrate uns die Quantenphysik etwas Interessantes über unsere Denkweise. »Darüber, wie bestimmte mächtige, aber fehlerhafte geistige Werkzeuge, die uns einst selbstverständlich erschienen, unser Denken nach wie vor auf subtil verborgene Weise infizieren.«

Gemeint dürfte damit vor allem die klassische Physik gewesen sein. Ihre konzeptuellen Werkzeuge haben sich als zu beschränkt für die Quantenwelt erwiesen und dennoch brauchen wir sie, um Tische, Lampen und Autos zu beschreiben. Sie prägen unser Realitätsverständnis. Und genau dies führt zu einem Clash mit dem Quantenverständnis – was aber vielleicht vor allem etwas über unser bisheriges Realitätsverständnis aussagt.