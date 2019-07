Freistetters Formelwelt: Warum Zahlen seltsam sind

Mathematik besteht nicht nur aus reinem Rechnen, und sehr oft geht es eher um die Beziehung zwischen den Dingen als um simple Zahlen. Trotzdem überraschen diese mich immer wieder. Das Dezimalsystem lernen wir schon in der Grundschule, die Ziffern von 0 bis 9 scheinen keine tieferen Geheimnisse zu haben. Aber sobald man anfängt, sie zu kombinieren, entsteht sehr schnell eine Komplexität, die unseren Verstand zu sprengen scheint.

Betrachten wir dazu diese Formel aus der Arbeit des englischen Mathematikers John Conway:

© public domain (Ausschnitt) »Powertrain«

Mit »n« wird hier eine beliebige natürliche Zahl bezeichnet, die durch die Ziffern a, b, c, d und so weiter im Dezimalsystem dargestellt wird. Bei der Zahl 3462 wäre also a = 3, b = 4, c = 6 und d = 2. Laut Conways Formel bildet man daraus nun eine neue Zahl n', indem man jede Ziffer zur Potenz der nachfolgenden Ziffer erhebt und diese Potenzen multipliziert (sollte n aus einer ungeraden Zahl an Ziffern bestehen, wird laut Konvention die letzte Ziffer zur Potenz 1 erhoben).

In unserem Fall gilt also n' = 3462 und das Resultat ist 2916 (= 81*36). Damit wird nun ebenso verfahren und die Zahl 2916 gebildet. Das ergibt 512*1 = 512 und daraus wird mit 51*2 = 10 schon fast das Ende der Kette erreicht. Wir können noch ein letztes Mal 10 = 1 berechnen, bevor nur noch eine einzelne Ziffer übrig ist.