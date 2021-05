Chemie: Medikamente automatisiert herstellen

Chatterjee, S. et al.: Automated radial synthesis of complex organic molecules. Nature 579, 2020

Ghislieri, D. et al.: Chemical assembly systems: Layered control for divergent, continuous, multi-step syntheses of APIs. Angewandte Chemie International Edition 54, 2015

Plutschack, M. et al.: The hitchhiker’s guide to flow chemistry. Chemiccal Reviews 117, 2017

Triemer, S. et al.: Literally green chemical synthesis of artemisinin from plant extracts. Angewandte Chemie International Edition 57, 2018