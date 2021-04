Sinusvenenthrombosen: Nebenwirkung könnte vom Vektorvirus stammen

Die offene Frage bei solchen Überlegungen ist allerdings, warum das nur bei extrem wenigen Menschen passiert. Freie DNA sollte nach dieser Hypothese bei jeder Impfung ins Blut gelangen. Vermutlich ist es sogar ein Schutzmechanismus des Körpers, als Reaktion auf freie DNA die Blutgerinnung zu aktivieren. Die Erbmoleküle zeigen normalerweise an, dass Zellen zerstört werden, und verbesserte Gerinnung ist in diesem Bild Teil der normalen Reaktion darauf. Warum die Sinusvenenthrombosen dennoch so selten sind, und normale Thrombosen anscheinend nach der Impfung auch nicht häufiger auftreten, lässt die Hypothese offen.

Warum sind Sinusvenenthrombosen so selten?

Deswegen besteht die Möglichkeit, dass die Betroffenen die Ursache der Sinusvenenthrombose bereits in sich tragen – möglicherweise in Form bereits vorhandener Antikörper gegen PF4. Diese könnten in seltenen Fällen beim Menschen gebildet werden, ohne dass sie Probleme verursachen, denn das Immunsystem hat Mechanismen, um die Zellen und Moleküle des Körpers vor Immunreaktionen zu schützen. Manchmal störe jedoch eine Impfung dieses System der Selbsttoleranz, erklärt die Hämatologin Gowthami Arepally in »Science«. Kommt das mit der Präsenz der Antikörper gegen PF4 zusammen, könnte das die schwere Nebenwirkung auslösen.

Dass zwei Bedingungen erfüllt sein müssen, damit es zur Sinusvenenthrombose kommt, könnte erklären, warum diese so selten sind. Nach Angaben eines Mitarbeiters von Johnson & Johnson auf einer Sitzung des US-Amerikanischen Beratungskomitees für Immunisierungsverfahren (ACIP) sprechen erste Indizien jedoch dagegen. Demnach ergab eine Analyse bei einem Betroffenen, dass er vor der Impfung keine PF4-Antikörper hatte, hinterher aber schon.

Derzeit forschen Fachleute mit Hochdruck daran, mehr über die Mechanismen hinter den Sinusvenenthrombosen zu erfahren und mögliche Lösungen des Problems zu identifizieren. Im günstigsten Fall hängt die schwere Nebenwirkung direkt mit der Virendosis in der Impfung zusammen. Zum Beispiel weil tatsächlich Virus-DNA die Immunreaktion auslöst oder irgendein anderer Mechanismus im direkten Zusammenhang mit der heftigen Impfreaktion eine Rolle spielt.

Dann nämlich könnte die Lösung einfach sein, die Virendosis zu verringern; dann nämlich verläuft auch die Impfreaktion milder. Greinacher schlug deswegen schon vor, Tests mit der halben Dosis der Vektorimpfstoffe durchzuführen – analog zu jenem Teil der AstraZeneca-Zulassungsstudie, bei der Versuchspersonen durch einen Fehler nur die halbe Dosis erhielten.

Doch dieser und wohl auch jeder andere Lösungsansatz hat einen großen Haken: Weil die Sinusvenenthrombosen eine so seltene Nebenwirkung sind, muss man auch die möglichen Gegenmaßnahmen an sehr vielen Menschen ausprobieren, um zu sehen, ob sie wirklich helfen. Dadurch wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, bis die Frage nach den Sinusvenenthrombosen und einem Mittel dagegen endgültig beantwortet ist.