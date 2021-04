Immunität: Warum von manchen Impfstoffen eine zweite Dosis nötig ist

Auch für die Kombination mit einem anderen Impfstoff gibt es gute Argumente. Dass wie beim AstraZeneca-Impfstoff Vaxzevria der gleiche Vektor für Erstimmunisierung und Boost verwendet wird, ist ohnehin unüblich. Der russische Impfstoff Sputnik V benutzt zwei verschiedene Adenoviren – Ad26 und Ad5 –, um eine Immunität gegen den Vektor zu verhindern. Die Entwickler des AstraZeneca-Vakzins an der University of Oxford kombinierten in früheren Impfschemata auch ihren Schimpansen-Adenovirus-Vektor Chadox mit anderen Vektoren, etwa mit einem modifizierten Pockenvirus sowohl in einem getesteten Ebola-Impfstoff als auch in einem getesteten Malaria-Impfstoff. Der zugelassene Ebola-Impfstoff von Johnson & Johnson beruht ebenfalls auf dem Prinzip eines solchen heterologen Prime-Boost-Verfahrens, bei dem ein Adenovirus-Vektor mit einem pockenvirusbasierten Impfstoff kombiniert wird.

Wohl deshalb laufen mittlerweile auch Studien, die den AstraZeneca-Impfstoff mit anderen Impfstoffen in einem heterologen Prime-Boost-Schema kombinieren – mit dem RNA-Impfstoff von Biontech-Pfizer und dem Vakzin, das beim russischen Impfstoff Sputnik V für die erste Dosis verwendet wird (ein Vektorimpfstoff auf der Basis des humanen Adenovirus 26). »Sarah Gilbert [Impfstoff-Entwicklerin an der University of Oxford] und ihre Gruppe haben oft demonstriert, dass man mit einem heterologen Boost eine sehr robuste Immunantwort bekommt – und das ist sehr ermutigend«, sagte Mene Pangalos, Geschäftsführender Vizepräsident bei AstraZenecam bei einem Presse-Briefing und deutete damit an, dass man sogar bei dem Pharma-Unternehmen selbst an ein alternatives Impfschema in der Zukunft denkt.