Am 6. Januar 2019 verstarb der bedeutende Astronom und Kosmologe Gustav Andreas Tammann im Alter von 86 Jahren im schweizerischen Basel. Dem am 24. Juli 1932 in Göttingen geborenen Forscher war die wissenschaftliche Laufbahn in die Wiege gelegt. Er studierte Astronomie in Basel, Freiburg und Göttingen. Am Astronomischen Institut der Universität Basel beschäftigte er sich mit der Fotometrie von offenen Sternhaufen und trug damit zum Nachweis der Spiralstruktur der Milchstraße bei ...