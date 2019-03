ÜbersichtsKarte : Das Reich Alexanders des Großen (334–323 v. Chr.)

In knapp zehn Jahren eroberte Alexander der Große das altpersische Reich. Wie einst der Gott Dionysos Indien eingenommen haben soll, drang er auch ins Industal vor. Als seine Truppen in Indien meuterten, teilte er seine Armee in drei Heerzüge und kehrte nach Babylon zurück. Von den Persern übernahm er die Einteilung des Reichs in Provinzen (Satra­pien), organisierte diese aber neu.