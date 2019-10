Kognition : Gedankenräume im Kopf

Aronov, D. et al.: Mapping of a non-spatial dimension by the hippocampal–entorhinal circuit. Nature 543, 2017

Bellmund, J. L. S. et al.: Grid-cell representations in mental simulation. eLife 5:e17089, 2016

Bellmund, J. L. S. et al.: Navigating cognition: Spatial codes for human thinking. Science 362, 2018

Bellmund, J . L. S. et al.: Mapping sequence structure in the human lateral entorhinal cortex. eLife 8, 2019

Constantinescu, A. O. et al.: Organizing conceptual knowledge in humans with a gridlike code. Science 352, 2016

Gärdenfors, P.: Conceptual spaces: the geometry of thought. MIT Press, Cambridge 2000

Hafting, T. et al.: Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex. Nature 436, 2005

Kraus, B. J. et al.: Hippocampal “Time Cells”: Time versus Path Integration. Neuron 78, 2013

Kunz, L. et al.: Reduced grid-cell–like representations in adults at genetic risk for Alzheimer’s disease. Science 350, 2015

Nau, M. et al.: Hexadirectional coding of visual space in human entorhinal cortex. Nature Neuroscience 21, 2018

O’Keefe, J., Dostrovsky, J.: The hippocampus as a spatial map. Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat. Brain Research 34, 1971

Stangl, M. et al.: Compromised Grid-Cell-like Representations in Old Age as a Key Mechanism to Explain Age-Related Navigational Deficits. Current Biology 28, 2018

Theves, S. et al.: The Hippocampus Encodes Distances in Multidimensional Feature Space. Current Biology 29, 2019