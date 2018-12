Genetik: Das Geheimnis des großen Gehirns

Fiddes, I. et al.: Human-Specific NOTCH2NL Genes Affect NOTCH Signaling and Cortical Neurogenesis. In: Cell 173, S. 1356–1369, 2018

Suzuki, I. et al.: Human-Specific NOTCH2NL Genes Expand Cortical Neurogenesis through Delta/NOTCH Regulation. In: Cell 173, S. 1370–1384, 2018