Neurowissenschaft: Mit Tollwutviren ins Gehirn geschaut

Ghanem, A., Conzelmann, K. K.: G Gene-Deficient Single-Round Rabies Viruses for Neuronal Circuit Analysis. In: Virus Research 216, S. 41–54, 2016

Watabe-Uchida, M. et al.: Whole-Brain Mapping of Direct Inputs to Midbrain Dopamine Neurons. In: Neuron 74, S. 858–873, 2012

Wickersham, I. R., et al.: Monosynaptic Restriction of Transsynaptic Tracing from Single, Genetically Targeted Neurons.. In: Neuron 53, S. 639–647, 2007