Demenz: »Sporthormon« bremst Alzheimersymptome

Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass körperliche Aktivität das Alzheimerrisiko senken kann. Hinweise auf eine molekulare Ursache für diesen Zusammenhang haben Forscher nun zumindest bei Mäusen gefunden: Das Hormon Irisin, das bei Sport in den Muskeln ausgeschüttet wird, bremst offenbar im Hirn tatsächlich neurodegenerative Prozesse, wie Ottavio Arancio von der Columbia Univer­sity und seine Kollegen berichten.

Das Team um Arancio konnte zeigen, dass Irisin in Mäusen, denen die Forscher ein regelmäßiges Fitnessprogramm verordnet hatten, vermehrt aus Muskeln über den Kreislauf ins Hirn wandert. Dort entfaltet das Hormon, beziehungsweise eine kürzere Version des Proteins namens FNDC 5 eine Schutzwirkung gegen alzheimerbedingte Schäden: Die Menge der alzheimertypischen Beta-Amyloid-Proteine sinkt, und die ­­Gedächtnisleistungen von Versuchstieren mit einer Nager-Alzheimervariante stabilisieren sich wieder. Blockierten die Wissenschaftler FNDC 5 und Irisin im Gehirn hingegen, hatte der Sport keine positive Wirkung mehr auf das Gedächtnis der Mäuse.