Neuroplastizität : Sprache sucht neues Zuhause!

Chilosi, A. M. et al.: Hemispheric language organization after congenital left brain lesions: A comparison between functional transcranial Doppler and functional MRI. Neuropsychology 13, 2019

Hickok, G., Poeppel, D.: Dorsal and ventral streams: A framework for understanding aspects of the functional anatomy of language. Cognition 92, 2004

Lidzba, K. et al.: Lesion characteristics driving right-hemispheric language reorganization in congenital left-hemispheric brain damage. Brain and Language 173, 2017

Saur, D. et al.: Dynamics of language reorganization after stroke. Brain 129, 2006

Staudt, M. et al.: Right-Hemispheric Organization of Language Following Early Left-Sided Brain Lesions: Functional MRI Topography. NeuroImage 16, 2002

Szaflarski, J. et al.: Recovered vs. not-recovered from post-stroke aphasia: The contributions from the dominant and non-dominant hemispheres. Restorative Neurology and Neuroscience 31, 2013