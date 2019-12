Vorschau Spektrum der Wissenschaft Februar 2020

Das menschliche Gehirn

Unser Denkorgan gehört zu den größten Rätseln der Biologie. Wie kann eine drei Pfund schwere, fettige Masse Bewusstsein erzeugen? Nach welchem Schaltplan funktioniert die lebende Datenverarbeitungsanlage? Und was passiert, wenn man in dieses komplexe Netzwerk eingreift? Unsere neue Serie bietet Einblicke in ein faszinierendes Organ.

Außerdem im Heft: Signal vom jungen All, wolkige Prognosen und Gene Drives