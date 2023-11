AI Safety Summit: KI braucht Regeln – aber wer wird sie aufstellen?

»Ich stimme vollkommen zu, dass AGI-Risiken eine Ablenkung darstellen, und ich nehme die Sorge um die Vereinnahmung [der Politik] durch Unternehmen ernst. Aber ich beginne mir auch Sorgen zu machen, dass schon der Versuch, sich auf diese Risiken zu konzentrieren, die Interessen der Konzerne auf Kosten der Menschen unverhältnismäßig bevorzugt«, sagt Margaret Mitchell, leitende Ethikforscherin beim KI-Unternehmen Hugging Face. (Das Unternehmen war auf dem Gipfeltreffen in Bletchley Park vertreten, Mitchell selbst nahm jedoch in den USA an einem Forum teil, das von Senator Chuck Schumer aus dem Staat New York veranstaltet wurde).

»Der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen, nicht die Technologie« Margaret Mitchell, Ethikforscherin

»Bei der Regulierung von KI sollte der Mensch im Mittelpunkt stehen, nicht die Technologie«, sagt Mitchell. »Und das bedeutet, dass wir uns weniger auf die Frage konzentrieren sollten, was diese Technologie anrichten könnte und wie wir das kategorisieren –, sondern mehr darauf, wie wir die Menschen schützen können.« Mitchells Zurückhaltung gegenüber dem risikobasierten Ansatz rührt zum Teil daher, dass zahlreiche Unternehmen auf dem britischen Gipfel und ähnlichen Veranstaltungen in der ersten Novemberwoche bereit waren, sich diesem Ansatz anzuschließen. »Das ließ bei mir sofort alle Alarmglocken läuten«, sagt die Ethikforscherin und fügt hinzu, dass sie beim Forum von Schumer in New York einen ähnlichen Standpunkt vertrat.

Ein auf Rechten basierender Ansatz bei KI

Mitchell plädiert dafür, bei der Regulierung von KI einen auf Rechten basierenden Ansatz zu verfolgen und nicht einen risikobasierten. Dies gilt auch für Chinasa T. Okolo, eine Mitarbeiterin der Brookings Institution, die an der Veranstaltung in Großbritannien teilnahm. »Die Hauptgespräche auf dem Gipfel drehen sich um die Risiken, die ›Frontier-Modelle‹ für die Gesellschaft darstellen«, sagt sie, »sie lassen jedoch die Schäden außer Acht, die KI etwa den Datenetikettierern [beim Sichten und Labeln der Trainingsdaten] zufügt – jenen Arbeitnehmern, die für die KI-Entwicklung grundlegend sind.«

Wenn man sich auf Menschenrechte konzentriert, findet die Diskussion in einem Bereich statt, mit dem Politiker und Regulierungsbehörden vertrauter sind als mit Technik. Mitchell ist der Meinung, dass dies den Gesetzgebern helfen würde, selbstbewusst Gesetze zu erarbeiten, um möglichst viele Menschen zu schützen, für die künstliche Intelligenz eine potenzielle Bedrohung darstellt. Das könnte auch einen Kompromiss für die Technologieunternehmen darstellen, die so sehr darauf bedacht sind, ihre etablierten Positionen – und ihre milliardenschweren Investitionen – zu schützen. »Indem die Politik sich auf Rechte und Ziele konzentriert, kann man Top-down-Regulierung, worin Regierungen am besten sind, mit Bottom-up-Regulierung kombinieren, womit Entwickler sich am besten auskennen«, schließt Mitchell.