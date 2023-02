Antarktis: Touristen stoßen auf überraschende Wal-Massenversammlung

Wale so weit das Auge reichte: Auf dieses einmalige Spektakel trafen Passagiere und Crew des Kreuzfahrtschiffs »National Geographic Endurance« im Januar 2022 in der Nähe von Coronation Island in antarktischen Gewässern: Der Blas der rund 1000 Finnwale sorgte sogar dafür, dass die Luft feuchter wurde und die Touristen quasi den Mundgeruch der Tiere wahrnehmen konnten. Ihre Beobachtung beschrieben die teilnehmenden Wissenschaftler um Conor Ryan von Lindblad Expeditions in »Ecology«. Die Massenversammlung fiel dabei noch deutlich größer aus als die Gruppen an Finnwalen, die Bettina Meyer, Biologin am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und ihr Team 2018 und 2019 rund um Elephant Island in der Antarktis gezählt hatten.

Die sich häufenden Sichtungen größerer Finnwalgruppen werten Ryan wie Meyer als Zeichen dafür, dass die Zahl der bedrohten Wale endlich deutlich wächst. Nach dem Fangstopp 1976 wuchs der Bestand an Finnwalen erst nur langsam. Neben dieser zweitgrößten Walart der Erde sichteten die Teilnehmer der Kreuzfahrt auch einzelne Blauwale, die die Finnwale an Gewicht und Länge noch übertreffen, sowie Buckelwale. Insgesamt schätzten sie die Zahl an Großwalen zwischen 800 und 1150 Tiere: eine der größten Ansammlungen an diesen Meeressäugern seit Jahrzehnten. Sie hatten sich in diesen Gewässern nördlich der Antarktischen Halbinsel eingefunden, um in riesigen Krillschwärmen zu fressen.