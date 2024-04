Astronomie: Tumult in der Milchstraße

Exklusive Übersetzung aus

Der Astronom Bob Benjamin von der University of Wisconsin-Whitewater hat die letzten beiden Jahrzehnte damit verbracht herauszufinden, wie die Milchstraße aussieht. Das ist keine einfache Aufgabe, weil wir uns im Inneren dieser Galaxie befinden und sie deswegen nicht von außen betrachten können. Aber mit einigen gewieften Lösungen, hofft Benjamin, »lässt es sich in Erfahrung bringen«. Dabei geht er von dem groben Gesamtbild aus, das sich aus verschiedenen astronomischen Erkenntnissen zusammenfügen lässt: Im Zentralbereich befindet sich ein vergleichsweise dichtes, balkenförmiges Band von Sternen, das in eine Scheibe aus Gas und Sternen eingebettet ist. Diese Materie erstreckt sich in so genannten Armen teils spiralförmig nach außen. Alles wird umhüllt von einem dünnen, kugelförmigen Halo aus locker verstreuten Sternen.

Bereits der Weg hin zu einem solchen groben Überblick über die Milchstraße war so mühevoll, dass Forscher wie Benjamin in Interviews immer wieder die Parabel von den Blinden und dem Elefanten zitiert haben: Männer, die nichts sehen können, berühren jeweils bloß den Rüssel, das Ohr oder das Bein des Tieres. Sie beschreiben eine Schlange, einen Fächer oder einen Baumstamm; ein Eindruck der gesamten Gestalt bleibt ihnen versagt. Im Gegensatz dazu war den Astronomen immerhin das Ausmaß ihres Unwissens klar. Ihnen war bekannt, dass die Sterne in verschiedenen Teilen der Galaxie unterschiedlich alt waren, aber sie konnten nicht erklären, warum. Sie wussten, dass sich Sterne in gigantischen Gaswolken bilden, aber deren Vermessung erschien so gut wie unmöglich. Bei anderen Galaxien stellten sie fest, wie Verschmelzungen die Bestandteile durcheinanderwirbeln, aber ob Ähnliches jemals früher in der Milchstraße passiert ist, war offen. Zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn ging Benjamin davon aus, die Galaxis befände sich in einem Gleichgewichtszustand und sei seit ihrer Entstehung stabil und geordnet.

Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren geändert. Neue Erkenntnisse erwuchsen, seit im Rahmen einer Reihe von Durchmusterungen große Zahlen von Sternen systematisch kartiert wurden. Insbesondere die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat hier eine enorme Datenfülle geliefert. Der ESA-Satellit Hipparcos erfasste bis zu seinem Missionsende 1993 rund 2,5 Millionen Sterne; seine Nachfolgerin, die Raumsonde Gaia, hat bis 2023 rund 1,8 Milliarden Exemplare vermessen.

Jede Menge weitere Teleskope und Messkampagnen mit allerlei Akronymen haben zu dem Datenschatz beigetragen: Sloan Digital Sky Survey (SDSS) mit dem dazu gehörenden Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE) und dem Milky Way Mapper (MWM), außerdem Radial Velocity Experiment (RAVE), Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST), GALactic Archaeology with HERMES (GALAH), Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) und Hectochelle in the Halo at High Resolution (H3). Gemeinsam haben diese Projekte Bilder und Spektren – das heißt das in seine einzelnen Wellenlängen zerlegte Licht – für Millionen von Sternen gesammelt.

Auf Basis solcher Daten lassen sich allmählich exakte Karten der Milchstraße erstellen, die sowohl die dreidimensionale Position der Sterne als auch – durch wiederholte Aufnahmen im Lauf der Zeit – ihre Bewegungen erfassen. Das Ergebnis ist eine umfangreiche, hochauflösende Ansicht einiger Milliarden umherwirbelnder Sterne. Der Film offenbart nicht nur die Struktur der Galaxie, sondern überdies ihre überraschend turbulente Geschichte sowie die Vergangenheit der Sterne und deren mögliche neue Entstehungsregionen. Der Astronom Charlie Conroy von der Harvard University hält das für den »größten astronomischen Wissenszuwachs seit Ewigkeiten«. Kurz gesagt zeigen die Verzeichnisse die Milchstraße nicht etwa ein statisches Gleichgewicht, wie viele erwartet hatten, sondern in Benjamins Worten vielmehr ein ziemliches Durcheinander.

Die Aufzeichnung der Positionen von Sternen ist nichts Neues. So beobachteten schon vor etwa 4000 Jahren die Gelehrten im alten Mesopotamien, wie Sonne, Mond und Planeten durch die Sternbilder wanderten, die, wie sie glaubten, vom Schöpfergott Marduk festgelegt wurden, damit die Menschen ihren Alltag ordnen konnten. Wenn ein Kind in dem Monat geboren wurde, in dem sich der Mond im Sternbild des Stieres befand, und der Erdtrabant dann Nacht für Nacht durch den übrigen himmlischen Tierkreis lief, bis er wieder zum Stier zurückkehrte, dann war das Baby einen Monat alt. Um diese Bewegungen zu verfolgen, betrachteten die mesopotamischen Astronomen bestimmte so genannte Normalsterne und maßen täglich deren Abstände zum Mond, zur Sonne und zu den Planeten mit Hilfe ihrer ausgestreckten Finger.

Enorme Präzision für unvorstellbare Weiten

Später ersetzte der griechische Astronom Hipparchos die in den Himmel gehaltenen Finger durch ein universelles Gitter aus Längen- und Breitengraden, auf dem sich die Sterne lokalisieren ließen. Vom frühen 17. Jahrhundert an und über die darauf folgenden, technologisch bemerkenswerten Jahrhunderte hinweg entwickelten die Astronomen immer bessere Teleskope, mit denen sie zunehmend leuchtschwächere Objekte sehen konnten. In jüngerer Zeit kamen Kameras und Spektrografen hinzu, die das Sternenlicht einfangen und in seine Bestandteile zerlegen konnten. Seit einigen Jahrzehnten fliegen Satelliten jenseits des störenden Einflusses unserer Atmosphäre. Das Ergebnis dieser Fortschritte ist verblüffend. Die Mesopotamier mögen bei ihren Schätzungen noch um höchstens einen ausgestreckten Finger danebengelegen haben, was grob einem Bogengrad oder 60 Bogenminuten entspricht. Der Gaia-Satellit hingegen irrt sich um nicht mehr als 24 millionstel Bogensekunden, was der Breite eines menschlichen Haares gleichkommt, das man aus einer Entfernung von 1000 Kilometern anpeilt. Dank dieser Präzision lassen sich Strukturen in der Milchstraße finden, die Hinweise auf ihre Geschichte geben. Dazu gehören Ströme von Sternen, die sich gemeinsam durch den Halo bewegen, weil sie zusammen geboren wurden und noch immer eine Einheit bilden.

Im Halo tummeln sich alte Sterne, aber er leuchtet so schwach, dass über ihn sonst wenig bekannt war

Ana Bonaca arbeitet seit 2021 an den Carnegie Observatories im kalifornischen Pasadena, nachdem sie sich schon seit ihrer Schulzeit für unsere Galaxis interessiert. Sie sucht in der Datenflut des SDSS nach Strukturen in dem Halo, der die Milchstraße umgibt. Es war bereits bekannt, dass sich in diesen weit entfernten Bereichen alte Sterne tummeln. Aber der Halo leuchtet so schwach, dass über ihn sonst wenig bekannt war. »Ich fühlte mich von den Aspekten der großen Datenmenge und der Suche nach der Nadel im Heuhaufen angezogen«, erinnert sich Bonaca. Während ihres Studiums schlug ihre Betreuerin vor, im Halo nach Sternströmen zu suchen. Bonaca wusste zunächst nicht, was Sternströme überhaupt sind, begeisterte sich aber bald dafür.

Im Jahr 2006 tauchten zunächst beim SDSS und dann auch bei weiteren Himmelsdurchmusterungen Sterne aus dem Halo mit derselben Farbe und Helligkeit auf. Sie schienen sich in langen zusammenhängenden Figuren zu bewegen. Daher vermuteten viele, sie kämen von außerhalb der Milchstraße und ihre Sterne wären gemeinsam in einer kleinen, benachbarten Galaxie geboren worden. Die ganze Struktur wurde dann durch Gezeitenkräfte gedehnt, als sie der Gravitation der bedeutend größeren Milchstraße zu nahekam.

Verräterische chemische Zusammensetzungen

So ein Szenario klang stimmig, war jedoch schwierig zu überprüfen. Der Nachweis eines Sternstroms erfordert Belege dafür, dass die einzelnen Sterne miteinander verwandt sind, das heißt zur gleichen Zeit in derselben Galaxie geboren wurden. Wenn Sterne gemeinsam aus einem großen Gasvorrat hervorgehen, dann zeigen sie alle die spezielle chemische Signatur der Elemente in dieser Wolke. Im Lauf ihres Lebens fusionieren die leichten Atome in den Kernen der Sterne zu schwereren. Solche »Metalle« (in der Astronomie bezeichnet der Begriff alles jenseits von Wasserstoff und Helium) werden bei Explosionen am Ende der Lebensdauer des Sterns in die Umgebung verstreut. Je mehr Generationen von Sternen im Gas einer Galaxie entstanden und wieder vergangen sind, desto metallreicher sind die neu entstandenen, jüngsten Sterne. Daher sollten sich alle Sterne in einem Strom in dieser chemischen Hinsicht ähneln.

»Wir haben sehnsüchtig auf Gaia gewartet« Astronomin Amina Helmi

Darüber hinaus sollten sich Sterne, die zusammengehören, auf die gleiche Weise bewegen. Das Tempo, mit dem sie auf uns zu- oder von uns wegfliegen, lässt sich zwar aus den Spektren ihres Lichts leicht berechnen. Allerdings sind die Messungen der so genannten Eigenbewegungen, die sie entlang des Himmels vollführen, ungenau. »Wenn die Fehlerbalken zu groß sind, kann man darin keinen Strom erkennen«, sagt Amina Helmi von der Universität Groningen, die den nach ihr benannten Helmi-Sternstrom in der äußeren Milchstraße mitentdeckt hat. »Wir haben sehnsüchtig auf Gaia gewartet.«

Im Jahr 2016 wurden die ersten umfangreichen Datensätze der Gaia-Mission veröffentlicht. Dazu gehören chemische Zusammensetzungen, Alter und genaue dreidimensionale Positionen und Eigenbewegungen von insgesamt mehr als einer Milliarde Objekten. Mit dem Gaia-Sternkatalog und den Ergebnissen anderer Durchmusterungen, insbesondere des APOGEE beim SDSS, ließ sich feststellen, welche Sterne von außerhalb der Milchstraße eingewandert waren und welche in ihr selbst geboren wurden. Damit waren nicht nur extragalaktische Sternströme nachweisbar, sondern auch die Bahn eines jeden davon rekonstruierbar – bis zurück zu dessen Ursprung.

So identifizierten Forschungsteams bis 2021 bereits 60 Ströme im Halo; laut Bonaca »zehnmal mehr als vor Gaia«. 23 von ihnen kamen wahrscheinlich aus Zwerggalaxien oder aus Kugelsternhaufen (das sind gravitativ aneinander gebundene Ansammlungen von bis zu einer Million Sternen, die unsere Galaxie umkreisen). Bonaca geht davon aus, dass letztendlich etwa 100 Ströme kartiert werden. Während die Sterne an sich meist rund zehn Milliarden Jahre alt sind, ist schwieriger zu ermitteln, wann aus ihnen Ströme wurden. Wahrscheinlich geschah das vor ein paar Milliarden Jahren.

Verdächtige Exoten

Die Sternströme, die sich durch den Halo ziehen, gehörten zu den ersten Anzeichen dafür, dass unsere Milchstraße ein wechselhaftes Gebilde ist. Hinzu kamen weitere neu entdeckte Gruppen von Sternen, die sich in kein erwartetes Muster fügten. 2017 spürten Bonaca und ihr Team eine Reihe von Sternen an einem überraschenden Ort auf. Die Himmelskörper befanden sich im alten, an Metallen armen Halo und hatten die typischen Umlaufbahnen dortiger Sterne, waren chemisch gesehen aber so metallreich wie jüngere Exemplare aus der Scheibe der Milchstraße. Bonaca fragte sich, ob sie auf irgendeine Weise aus der Scheibenebene in den Halo hinaufgewandert waren.

Ein Jahr später fand ein Team unter der Leitung des Astronomen Vasily Belokurov von der University of Cambridge eine ganz andere Gruppe von Sternen im Halo, die sich ungewöhnlich schnell und in die entgegengesetzte Richtung zu dessen Rest bewegten. Sie verpassten der Gruppe wegen ihrer Form den Namen Sausage (Wurst). Ein anderes Team unter der Leitung von Helmi fand heraus, dass diese Sterne ebenfalls metallarm, das heißt alt waren; sie nannten die Ansammlung Gaia-Enceladus nach dem Sohn der Erdgöttin Gaia. Im Jahr 2023 identifizierten Bonaca und ihre Kollegen einen weiteren Strom von Sternen mit einer ähnlichen chemischen Signatur und Bewegung – vermutlich ein zusätzlicher Teil dieses speziellen Streifzugs durch die Milchstraße. Die astronomische Gemeinschaft einigte sich bei der Namenssuche für das klecksartige Gefüge auf einen Kompromiss: die Gaia-Enceladus-Sausage (GES).

Zwischenzeitlich hatte auch Belokurov die deplatzierten Scheibensterne entdeckt, die Bonaca aufgefallen waren – sie sind offenbar Teil der GES. Mit anderen Worten befindet sich inmitten eines extragalaktischen Kleckses metallarmer Sterne eine Gruppe metallreicher Exemplare aus der Milchstraße. Vermutlich wurden Letztere durch Wechselwirkungen mit der GES aus ihren ursprünglichen Bahnen in den Halo geschleudert. Belokurovs Team nannte die Gruppe Splash (Spritzer).

Von Details zur Gesamtansicht

Aus den Klecksen, Strömen und Spritzern lässt sich folgendes Gesamtbild zusammenfügen: Vor acht bis zehn Milliarden Jahren traf eine Galaxie mit etwa einem Viertel der Größe der Milchstraße frontal auf unsere Galaxis und ging rasch in ihr auf. Die von dem Eindringling stammenden GES-Sterne machen nun den größten Teil des Halos der Milchstraße aus, zudem wurde ihre Scheibe durch die Verschmelzung dicker. Bonaca nennt es »das umwälzendste Ereignis in der Geschichte der Milchstraße«.

Ältere, weniger einschneidende Umwandlungen fanden nicht im Halo statt, sondern weiter im Inneren. Im Jahr 2022 fanden drei verschiedene Teams Anzeichen dafür, wie die Galaxis aus einer Vorläuferin heranwuchs. Das genauer nachzuvollziehen, war auch hier kompliziert und hing davon ab, welche Sterne bereits zur Milchstraße gehörten.

Dabei half eine Entdeckung des Teams um Charlie Conroy. Es identifizierte unter den milchstraßeneigenen Sternen anhand der chemischen Eigenschaften zwei verschiedene Populationen. Eine ältere Gruppe war arm an Metallen, bewegte sich chaotisch und bildete nur langsam neue Sterne; die andere war jünger, metallreich, zog auf geordneten Bahnen und produzierte zehnmal schneller Sterne. Die Astronomen gingen davon aus, dass die Unterschiede zwei Stadien der galaktischen Geschichte repräsentieren, die sie »simmernd« beziehungsweise »kochend« nannten. In der Zwischenzeit hat Belokurovs Forschungsgruppe bei der Messung der Umlaufbahnen von Sternen ebenfalls zwei Epochen erkannt: eine frühe mit metallarmen Sternen, die laut Belokurov überall herumfliegen, und eine spätere mit metallreicheren Sternen und kohärenteren Orbits. Das interpretiert er als Kennzeichen eines Übergangs »von einem heißen Durcheinander zu einer relativ kalten rotierenden Scheibe«. Das heiße Durcheinander nannten die Forscher Aurora (Morgenröte). Eine weitere Bezeichnung hat ein Team um Hans-Walter Rix vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg beigetragen. Als es die Chemie von zwei Millionen Sternen untersuchte, fand es eine gravitativ gebundene Gruppe metallarmer Sterne im Zentrum der Galaxis – das »arme alte Herz« der Milchstraße.