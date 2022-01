Beobachtungstipps: Kleine Planetenparade von Merkur und den Gasriesen

Merkur steht am 7. Januar mit 19,2 Grad Winkelabstand in größter östlicher Elongation zur Sonne. Die Abendsichtbarkeit, die bereits Ende Dezember begonnen hat, setzt sich fort: Am Neujahrsabend finden wir ihn um 17:07 Uhr MEZ, wenn die Sonne auf –6 Grad gesunken ist, fünf Grad über dem Südwesthorizont und acht Grad südöstlich (zum Horizont »links«) der hellen Venus. Der Mond passiert Merkur am Abend des 4. Januar in etwa acht Grad Abstand. Am Tag der größten Elongation erreicht der Planet eine maximale Horizonthöhe bei Dämmerungsende gegen 17:13 Uhr von rund sieben Grad (siehe »Planetengetümmel«). In dieser Höhe begegnet er am Abend des 12. Januar den 3,4 Grad östlich positionierten Saturn. Bis zur Monatsmitte verblasst Merkur dann in der Dämmerung. Seine scheinbare Helligkeit sinkt vom Neujahrsabend bis zum 15. Januar von –0,7 mag auf plus 0,7 mag. Am 23. Januar erreicht Merkur seine untere Konjunktion. Schon eine Woche später taucht Merkur am Morgenhimmel auf, allerdings noch zaghaft: Im Februar kommt es dann zu einer eher ungewöhnlichen Morgensichtbarkeit.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Planetengetümmel | Merkur ist im Januar abends im Südwesten gut zu sehen. Weitere Planeten stehen recht nah. Die Positionen entsprechen dem jeweils angebenen Datum immer eine Stunde nach Sonnenuntergang.

Venus wechselt die Seiten: Ist sie am 1. Januar noch knapp in der Abenddämmerung zu sehen, so steht sie am 9. in unterer Konjunktion und erscheint ab der Monatsmitte am Morgenhimmel. Am 31. Januar steht sie gegen 07:20 Uhr MEZ, also bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung, bereits als –4,8 mag heller Morgenstern auffällig in gut zwölf Grad Höhe über dem Südosthorizont. Bis in den Herbst hinein wird sie diese Rolle spielen, wenngleich die Sichtbarkeit wegen der flacher stehenden Ekliptik im Frühjahr trotz größerem Sonnenabstand zunächst wieder schlechter wird. Es lohnt sich also, gerade im Januar und Februar Venus mit dem Teleskop anzusteuern – zumal unsere Nachbarin im Januar der Erde noch recht nahe steht, was sich in einem großen Winkeldurchmesser (50 Bogenminuten am 31. Januar) und einer schmalen Sichel (Beleuchtungsgrad 14,5 Prozent am 31. Januar) manifestiert. Am 29. Januar stehen Venus, die Mondsichel und der schwache Mars in einer Linie über dem Südosthorizont (siehe »Morgenstern trifft Kriegsplanet«).

Mars steht am Morgenhimmel, wo er am 29. Januar Mond und Venus begegnet. Mit 1,5 mag fällt er kaum auf; eine Teleskopbeobachtung des nur 4,3 Bogensekunden kleinen Marsscheibchens lohnt ebenfalls nicht.