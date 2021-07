Kein Brauner Zwerg: Zufallsfund im All heißt »Unfall« und ist nicht normal

Alter Brauner Zwerg, junger Brauner Zwerg, Exoplanet auf Abwegen oder stellares Überbleibsel?

Zunächst einmal konnte das Forscherteam die Entfernung zu WISE 1534–1043 genauer bestimmen. Sie beträgt lediglich rund 50 Lichtjahre. Betrachten Astronominnen und Astronomen nun lediglich die absolute Helligkeit bei verschiedenen Wellenlängen von WISE 1534–1043, mag er ausschauen wie ein extrem kalter Brauner Zwerg des sogenannten Typ Y. Bei einem Vergleich der Farben und der Helligkeiten der unterschiedlichen Helligkeiten der aufgenommenen Farbkanäle allerdings wurde schnell klar, dass es sich der Zufallsfund WISE 1534–1043 nicht so recht den bislang gefundenen Kategorien der Braunen Zwergen zuordnen lässt.

Bei Beobachtungen wie in diesem Fall fertigen Astronominnen und Astronomen photometrische Aufnahmen an. Sie beobachten damit, wie hell ein Stern leuchtet, messen die Helligkeit aber nicht über das gesamte Spektrum – oder den gesamten infraroten Bereich, so wie in diesem Fall –, sondern lediglich in einigen wenigen Farbkanälen um einen engen Wellenlängenbereich herum. Dies erlaubt Rückschlüsse darauf, wie hell ein Himmelsobjekt insgesamt in einer gewissen Farbe leuchtet. Als »Farbe« bezeichnet man dabei den Helligkeitsunterschied zwischen zwei Farbkanälen. Dieses Vorgehen erlaubt es einerseits, das Himmelsobjekt in sogenannte Farben-Helligkeitsdiagramme einzutragen. Andererseits ist auch ein Vergleich von verschiedenen Farben möglich.

Mit derartigen Diagrammen lassen sich Himmelskörper in Gruppen sortieren. Nur wollte WISE 1534–1043 nun partout zu keiner der Gruppen bekannter Brauner Zwerge passen: Auf den Diagrammen war er allein auf weiter Flur. Irgendetwas an diesem Himmelsobjekt ist also komisch. Nur was?