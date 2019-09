Googles Quantencomputer: Der Sputnik-Moment der Quantenphysik?

10 Minuten statt 50 Billiarden Stunden

Das Ergebnis sei dennoch eindeutig, meinen die Wissenschaftler in ihrem Fachaufsatz: Als Test haben sie den Schaltkreis drei Millionen Mal durchlaufen und diesen dabei jeweils 20 zufällige Rechenoperationen durchführen lassen. Der Quantenchip hat dafür gerade mal 10 Minuten gebraucht. Auf klassischen Supercomputern wären hingegen Jahre nötig gewesen.

Tatsächlich war die Aufgabe für die meisten Supercomputer, etwa den am Forschungszentrum Jülich, bereits zu speicherintensiv, heißt es in dem Paper. Auf den Google-Cloud-Servern, die über genügend Speicherplatz verfügen, hätte ein einzelner Prozessor etwa 50 Billiarden Stunden rechnen müssen, schätzen die Forscher.

Für Aufsehen dürfte auch die Fehlerrate sorgen, welche die Google-Forscher erreicht haben wollen. Sie gilt als Achillesferse von Quantencomputern – und ist Experten zufolge eines der zentralen Hindernisse auf dem Weg zu nützlichen Einsatzfeldern. Martinis Team will hier einen Wert von 0,1 Prozent erreicht haben – damit würde gerade mal jede tausendste Rechenoperation ein falsches Ergebnis liefern, was etwa fünfmal so gut ist wie die bisherigen Bestleistungen von Quantencomputern.

Quantenphysiker haben daher am Montag überwiegend mit Anerkennung auf die geleakten Ergebnisse reagiert. »Das ist ein technologisches Meisterstück«, sagt der Quantencomputerexperte Frank Wilhelm-Mauch von der Universität des Saarlandes. Sein Kollege Tommaso Calarco vom Forschungszentrum Jülich sieht das ähnlich: »Das Ergebnis zeigt, dass die USA bei der supraleitenden Quanteninformatik im Moment die Nase vorn haben.«

Ein Signal, was alles möglich ist

Gleichzeitig betonen die Experten, dass es sich bei der vollführten Rechnung in erster Linie um einen symbolischen Meilenstein handelt. »Es geht hier um eine extrem akademische Aufgabe«, sagt Wilhelm-Mauch. Eine konkrete Anwendung habe sie nicht. Allerdings könne sie die Quantencomputerforschung enorm stimulieren: »Ich sehe das gewissermaßen wie den Sputnik-Moment in der Raumfahrt, der vielen Menschen signalisiert hat, was alles möglich ist.«

Zu den großen Zielen der Quantencomputerforschung dürfte der Weg aber noch weit sein. Hierzu gehört unter anderem die Zerlegung sehr großer Zahlen in ihre Primfaktoren durch den berühmten Shor-Algorithmus. Er gilt als Möglichkeit, das weit verbreitete RSA-Verschlüsselungsverfahren zu knacken. Muss man sich also schon bald Sorgen machen, dass Geheimdienste nicht nur den öffentlichen Mailverkehr abfangen, sondern auch ungeniert Bankkonten ausschnüffeln können?

Wilhelm-Mauch hält solche Sorgen aktuell für unbegründet. Der Sycamore-Quantenprozessor liefere noch viel zu schlechte Ergebnisse, um eine Gefahr für aktuelle Verschlüsselungsstandards darzustellen, sagt der Physiker. Seiner Ansicht nach müssen sich die Fehlerraten der Qubits dazu noch um »viele Größenordnungen« verkleinern, oder man müsse brauchbare Methoden der Fehlerkorrektur entwickeln, was vermutlich noch Jahrzehnte dauern werde.

Nützlich könnten Quantencomputer schon vorher werden, beispielsweise bei der Simulation von Quantensystemen oder chemischen Reaktionen. Ob der Weg zu solch einer ersten sinnvollen Quantenrechnung völlig gradlinig verläuft, ist allerdings fraglich. Schließlich scheint sich selbst der mächtigste Technologiekonzern der Welt mit der letzten Etappe sehr schwergetan zu haben.

Und vielleicht ist auch in Sachen Quantenüberlegenheit noch nicht das letzte Wort gesprochen. In der Vergangenheit wurden nicht nur Quantencomputer-Prototypen immer besser. Informatiker waren auch recht erfolgreich darin, klassischen Supercomputern neue Tricks beizubringen. Gelingt es ihnen in den nächsten Monaten, die 53-Qubit-Aufgabe besser zu lösen als Sycamore, muss Google seine Trophäe vielleicht wieder abgeben.