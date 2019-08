Mondforschung: Indien greift nach dem Mond

In rund einer Woche möchte die indische Raumfahrtbehörde ISRO den nächsten Schritt in der Erkundung des Mondes machen: Am 7. September 2019 ist die Landung der Sonde Vikram geplant. Sie wird im hohen Süden der Mondvorderseite niedergehen. Der Landeort befindet sich auf einer Ebene zwischen den kleinen Kratern Manzinus C und Simpelius N, bei 70 Grad südlicher Breite und 23 Grad östlicher Länge. Derzeit ist der Lander Vikram noch angekoppelt an die Hauptsonde Chandrayaan-2, die sich vier Wochen nach dem Start seit dem 20. August in einer Umlaufbahn um den Mond aufhält. In den kommenden Tagen führt Chandrayaan-2 noch mehrere Schubmanöver mit dem Bordantrieb durch, um in eine annähernd kreisförmige Umlaufbahn in rund 100 Kilometer Höhe über der Oberfläche zu gelangen.

Am 2. September wird sich dann Vikram – benannt nach Vikram Sarabhai (1919–1971), dem Begründer des indischen Weltraumprogramms – von Chandrayaan-2 trennen. Vikram manövriert sich daraufhin mit einem eigenen Antrieb in eine elliptische Mondumlaufbahn, die den Lander bis auf 30 Kilometer an die Oberfläche heranführt. Am Morgen des 7. September indischer Zeit zündet Vikram dann den Bordantrieb, um mit dem finalen Abstieg und dem Anflug ins Zielgebiet zu beginnen. Wenige Stunden nach dem hoffentlich sanften Aufsetzen auf der Mondoberfläche klappt Vikram eine Rampe auf, auf welcher der kleine Rover Pragyan (Sanskrit: Weisheit) auf die Mondoberfläche herunterfährt.