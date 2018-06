An fünf Tagen, vom 13. bis 17. Juni 2018, können Kindergartenkinder, Schüler, Familien und alle Interessierten an den zahlreichen Mitmachstationen, Workshops, Bühnenshows, Experimentalvorträgen und Wettbewerben teilnehmen. Im Zentrum steht der Gedanke, selbst zu forschen, zu experimentieren, auszuprobieren und zu entdecken! Wie jedes Jahr gibt es viele Highlights. Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang das Partnerschulprogramm, bei dem Schüler selbst Angebote entwickeln und dann neben den Forschungs- und Bildungseinrichtungen gleichberechtigte Experten für die Besucher sind.

Aus der Nachbarstadt Heidelberg beteiligen sich das Haus der Astronomie und das Max-Planck-Institut für Astronomie unter anderem mit der eigens für die »Explore Science« konzipierten und gebauten Ausstellung »Astronomie für Alle!«, die nach der Veranstaltung von Schulen am Haus der Astronomie ausgeliehen werden kann. Informationen: www.explore-science.info