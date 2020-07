Beobachtungstipps: Doppelopposition am Tiefpunkt

Merkur steht am 1. Juli in unterer Konjunktion und wandert schnell westwärts, so dass er bereits am 22. Juli seine größte westliche Elongation von 20,1 Grad erreicht. Das gestattet eine passable Morgensichtbarkeit in der zweiten Monatshälfte: Ab dem 20. Juli kommt der kleine Planet bei Ende der bürgerlichen Dämmerung (Sonnenstand −6 Grad, gegen 4.55 Uhr) mehr als fünf Grad über den Horizont und kann im Ostnordosten aufgespürt werden. Dafür benutzt man am besten ein Fernglas, da keine hellen Objekte wie der Mond oder andere Planeten bei der Aufsuche helfen. Die maximale Horizonthöhe von Merkur in dieser Sichtbarkeitsperiode ereignet sich am 27. Juli und beträgt dann rund sieben Grad. Seine scheinbare Helligkeit nimmt kontinuierlich zu und erreicht am Monatsende −0,7 mag.

Venus wandelt sich vom Abend- zum Morgenstern. In den nächsten Monaten steigt sie zu immer größeren Höhen am Morgenhimmel auf (siehe Grafik unten). Unsere Nachbarin leuchtet im Juli im Sternbild Stier und passiert im Lauf der ersten Julitage den offenen Sternhaufen der Hyaden. Am 7. Juli erreicht sie außerdem ihren »größten Glanz« mit einer scheinbaren Helligkeit von –4,7 mag. Ihre Horizonthöhe bei Ende der bürgerlichen Dämmerung wächst im Verlauf des Monats deutlich von weniger als 10 Grad am Monatsanfang auf gut 23 Grad am 31. Juli. Venus entfernt sich dabei von der Erde, so dass ihr scheinbarer Durchmesser von 42,7 auf 27,4 Bogensekunden deutlich schrumpft. Gleichzeitig nimmt ihre Lichtphase von 19 auf 43 Prozent zu. Am Morgen des 17. Juli geben sich Venus, die schmale Mondsichel und der 0,9 mag helle Stern Aldebaran ein Stelldichein. Kurz nach ihrem Aufgang gegen 3.00 Uhr formen die drei ein fast gleichseitiges Dreieck über dem Ostnordosthorizont.

Venus | Anfang Juli 2020 wandelt sich die Venus vom Abendstern zum Morgenstern. Die Grafik zeigt die Ansicht jeweils eine Stunde vor Sonnenaufgang bis Anfang 2021.

Mars wandert im Juli vom Sternbild Fische in den nördlichen Teil des Walfischs, wo er am 12. Juli vom abnehmenden Mond passiert wird (siehe Grafik unten). Seine Aufgänge verfrühen sich von 0.58 Uhr am 1. Juli auf 23:32 Uhr am Monatsletzten. Einen Sprung macht seine scheinbare Helligkeit. Sie steigt im gleichen Zeitraum von –0,6 auf −1,1 mag – ein untrügliches Zeichen, dass sich unser Nachbarplanet nähert. Der scheinbare Durchmesser des Planeten erreicht am Monatsende 14,5 Bogensekunden.

Mars und Mond | Zur Monatsmitte hin ist es dann der Rote Planet, der sich bis auf drei Grad Abstand zum Mond gesellt. Diesmal müssen Sie früh aufstehen, um das Schauspiel zu verfolgen.

Jupiter steht am 14. Juli in Opposition. Rund 4,14 Astronomische Einheiten oder gut 619 Millionen Kilometer trennen uns an diesem Tag von dem größten Planeten des Sonnensystems. Er erscheint bei Sonnenuntergang auf der Himmelsbühne und verschwindet erst bei Sonnenaufgang – ist also die gesamte Nacht über als −2,8 mag helles Objekt zu sehen. Zur astronomischen Mitternacht (die wegen der Sommerzeit bei uns gegen 1.00 Uhr stattfindet) klettert der Gasriese auf seinen höchsten Stand im Süden. Leider fällt dieser wegen der südlichen Deklination des Planeten (−22 Grad) mit nur 18 Grad sehr niedrig aus: Jupiter steht im Sternbild Schütze, und damit nahe dem südlichsten Umkehrpunkt der Ekliptik.