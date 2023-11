Skandal in der Festkörperphysik: Umstrittene Veröffentlichung zu Supraleitern wird zurückgezogen

»Entscheidungen darüber, was als Veröffentlichung angenommen wird, sind nicht immer leicht zu treffen«, so Ziemelis weiter. »Es kann zu Konflikten kommen, aber wir bemühen uns, eine unvoreingenommene Position einzunehmen und sicherzustellen, dass die Interessen der Gemeinschaft immer unsere Überlegungen bestimmen.«

Ein hörbarer Aufschrei

»Nature« hatte die inzwischen zurückgezogene Arbeit am 8. März 2023 veröffentlicht. In der gleichen Woche präsentierte Dias die Ergebnisse auf einer Tagung der American Physical Society (APS) in Las Vegas vor einem voll besetzten Saal. Unter hörbarem Geschrei der Menschenmenge, die sich vor den Türen versammelt hatte (das Konferenzpersonal hatte wegen der Brandschutzbestimmungen den Zutritt beschränkt), beschrieb Dias eine Verbindung aus Wasserstoff, Lutetium und geringen Mengen von Stickstoff, die bei Temperaturen von bis zu 21 Grad Celsius supraleitend sei, wenn sie bei einem Druck von etwa einem Gigapascal (dem 10 000-Fachen des atmosphärischen Drucks) gehalten wird.

Viele Forschende hatten nach einer bahnbrechenden Entdeckung der Forschungsgruppe um den Physiker Mikhail Eremets am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz im Jahr 2015 bereits ähnliche wasserstoffreiche Materialien, so genannte Hydride, hergestellt und damit experimentiert. Eremets und sein Team hatten Supraleitung in einer Schwefel-Wasserstoff-Verbindung bei minus 70 Grad Celsius erzeugt. Damals stellte das einen Rekord für die Betriebstemperatur eines Supraleiters dar. Das Material benötigte jedoch einen sehr hohen Druck von 145 Gigapascal (das 1,4-Millionenfache des Atmosphärendrucks), vergleichbar mit den Verhältnissen im Zentrum der Erde.

Seitdem wurden Hydrid-Supraleiter hergestellt, die immer näher an den Betrieb bei Raumtemperatur herankommen – aber alle funktionieren nur unter extremem Druck. Als Dias und Salamat ihre Arbeit im März 2023 veröffentlichten, schienen sie einen wichtigen Schritt in Richtung eines Materials gemacht zu haben, das sich praktisch anwenden lassen könnte.

Aber einige Fachleute zeigten sich wegen des ersten Widerrufs von »Nature« skeptisch. So sollte das in der Veröffentlichung beschriebene Material drei Wasserstoffatome für jedes Lutetiumatom enthalten. In diesem Fall würde Lutetium jedoch dazu neigen, jedem Wasserstoffatom ein Elektron zu spenden, was zu einer Art Salz führen würde, sagt der Materialwissenschaftler Artem Oganov vom Skolkovo Institute of Science and Technology in Moskau. »Man erhält entweder einen Isolator oder ein extrem schlecht leitendes Metall«, sagt er – keinen Supraleiter.

Ein anderes Forschungsteam hat nach eigenen Angaben die Ergebnisse von Dias und Salamat anhand einer zur Verfügung gestellten Probe teilweise reproduziert. Doch viele andere, die versuchten, eigene Proben herzustellen und Tests durchzuführen, konnten das nicht.