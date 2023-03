Hochtemperatur-Supraleiter: Supraleitung bei 21 Grad

Supraleitung ist eigentlich etwas ganz Gewöhnliches, wenn man extreme Bedingungen nicht scheut. Viele Stoffe leiten Strom ohne Widerstand, sofern man sie entweder auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt abkühlt oder in Diamantstempelzellen unvorstellbar stark zusammenpresst. Die große Kunst und eines der wichtigsten Ziele der Materialforschung ist es, einen Stoff zu finden, der möglichst nah an Raumtemperatur und Atmosphärendruck supraleitend wird – und der deswegen auch außerhalb spezialisierter Labore in technischen Anwendungen eingesetzt werden kann.

Nun vermeldet eine Arbeitsgruppe um Ranga P. Dias von der University of Rochester einen großen Schritt auf dem Weg zu einem alltagstauglichen Supraleiter. Die Arbeitsgruppe nutzte für ihre Versuche eine Verbindung aus dem Seltenerdmetall Lutetium und Wasserstoff, in dem sie einige der Wasserstoffatome durch Stickstoff ersetzt hat. Diese so genannten ternären Hydride, in denen Wasserstoff mit zwei weiteren Elementen verbunden ist, gelten als derzeit aussichtsreichste Stoffklasse bei der Suche nach dem Super-Supraleiter. Wie das Team in »Nature« berichtet, verliert der Stoff schon unter 21 Grad Celsius jeden elektrischen Widerstand.

Ebenso bemerkenswert ist, dass das Material laut der Veröffentlichung in »Nature« dafür lediglich dem Zehntausendfachen des Atmosphärendrucks ausgesetzt werden muss. Das klingt nach extrem viel, aber die üblicherweise bei Hochtemperatursupraleitern nötigen Drücke liegen etwa im Bereich von etwa 150 bis 300 Gigapascal – anderthalb bis drei Millionen mal mehr als der Druck unserer Atmosphäre. Damit wäre das von Dias und seinem Team präsentierte Material näher als kein Supraleiter zuvor an Raumtemperatur und Normaldruck, den Bedingungen, unter denen alltägliche technische Anwendungen funktionieren müssen.